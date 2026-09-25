Horóscopo de Acuario hoy viernes 25 de septiembre: tomá las riendas

En este viernes 25 de septiembre, las predicciones y recomendaciones astrológicas indican que contás con el impulso necesario para destrabar esos temas que venías postergando. Para los acuarianos, es un momento clave para confiar en tu intuición, ya que será tu mejor aliada para alcanzar el éxito en el dinero y consolidar los proyectos que tenías en mente. En el terreno del amor, actuá con la madurez que te caracteriza y evitá confusiones innecesarias eligiendo con claridad qué es lo que realmente deseás. Por último, priorizá tu bienestar permitiendo que tus emociones fluyan y utilizando la fantasía como una herramienta creativa para liberar tensiones y renovar tu horóscopo personal según los movimientos del zodiaco.

Aproveche el día al máximo, ya que contará con los suficientes impulsos para resolver todos los asuntos que hace tiempo posterga. Tome coraje y comience hoy.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 25 de septiembre

Amor: Procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. Sepa que será usted quien elija la opción y el resultado de lo quiere.

Riqueza: Sepa que la intuición le hará destacar su creatividad y su la vez lo ayudará a obtener la meta que se propuso hace tiempo y que no pudo lograr.

Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Manténgase firme en sus pensamientos. En caso que deba tomar una decisión piénselo bien, ya que puede actuar erróneamente. Avance de manera prudente.

Amor: Sin dudar, trate de proponerle a su enamorado los planes que tiene en mente hace tiempo. Relájese, verá que los aceptará sin problemas.

Riqueza: Enfoque los proyectos de forma responsable y paciente, de lo contrario, sepa que todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente en un minuto.

Bienestar: Trate de no desanimarse ante el primer obstáculo que se le presente en el día. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |