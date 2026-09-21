Horóscopo chino: conocé las predicciones para la semana del 21 al 27 de septiembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata vivirá un tiempo positivo para asociarse y trabajar en equipo. Se agita la vida social; a través de los contactos podrás expandirte y avanzar. Intuición y habilidad para resolver problemas de índole laboral, contando con la fuerza necesaria para ganar prestigio y respeto. Sentirás que está atravesando un tiempo de balance, recibirás un nuevo empuje en tus asuntos, luego de meditar sobre cada aspecto de tu vida. Para el amor será un período de introspección y reflexiones, el pasado puede convertirse en objeto de atención. Necesidad de pasar tiempo a solas para aclarar los sentimientos.

Tendencia : recordar que: si nada es seguro, todo es posible.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Tendrás éxito con un antiguo proyecto que tuviste que dejar de lado. Para tu signo Búfalo, toca conectar con lo que realmente deseás, enfocarte en tus metas y buscar nuevas alianzas para su concreción. Una buena predisposición hacia los cambios te hará sentir mejor. Vivirás una etapa enriquecedora en donde podrás renovarte y transformar posturas rígidas que puedan ser limitantes. Cultivar una actitud de mayor valoración de tus capacidades redundará en grandes posibilidades sociales y profesionales que favorecerán tu economía. En cuanto a las relaciones habrá interesantes encuentros, pasión y efusividad.

Tendencia : dejar un poco de lado la constante autoexigencia.

El horósopo chino de esta semana

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Vivirás un tiempo pleno de cambios y renovación. Advertirás un aire positivo y lleno de novedades que podrán implicarte personalmente. La habilidad, el ingenio y el coraje, propios de tu signo Tigre, te llevarán a trabajar persistentemente para lograr el avance deseado en cuanto a la profesión y las finanzas. El deseo de seguridad estará bien respaldado y no se te escapará ningún detalle a la hora de tomar importantes decisiones. Brillarás por donde vayas; habrá novedades respecto a viajes o traslados y sentirás que estás encontrando tu lugar en el mundo. Con actitud positiva, el profético Tigre, atraerá al amor y la buena fortuna.

Tendencia : etapa favorable en cuanto a estudios y cuestiones académicas.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Buen momento para el Gato y sus proyectos. Será positivo establecer un orden de prioridades y reorganizar la agenda. Las reuniones de trabajo y todo tipo de entrevistas podrán ser exitosas y es de esperar alguna novedad laboral alentadora. Sin embargo, en estos días será conveniente ser cuidadoso con el dinero ya que podrían surgir contratiempos o imprevistos que obliguen a gastar más de la cuenta. Gracias a la sensible afabilidad que el Gato irradia, causarás buena impresión consiguiendo convencer y conquistar. En lo personal, la tendencia a esconder tu sensibilidad y sentimientos, podría alejarte del amor.

Tendencia : presentaciones que propician nuevos encuentros.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Etapa de expansión creativa con grandes posibilidades de lograr respeto y reconocimiento por el trabajo que venís realizando. El Dragón podrá, en muchos casos, superar duelos, tristezas y recuperar la confianza y alegría que lo caracteriza. Tendrás protección a tu paso y es momento ideal para superar cualquier adversidad, ya sean temas económicos, laborales o personales. Las energías estarán a favor de una renovación en todo sentido para el fuerte Dragón. La posibilidad de realizar viajes se hará presente en estos días y el amor podría presentarse de improviso. Superarás adversidades y serás capaz de conectar con el deseo.

Tendencia : habilidad para percibir y descubrir aquello que está oculto.

Qué dicen los astros para esta semana Freepik

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Enigmática, sigilosa y muy intuitiva, la Serpiente iniciará un período próspero en cuanto al trabajo y las actividades que realice. Las condiciones laborales y las oportunidades para conseguir empleo mejoran. Lograrás conectarte con las personas indicadas para concretar tus objetivos y romper con antiguas estructuras y formas de pensar. Tomarás las riendas de tu vida afectiva y sabrás desprenderte de lo que no sirve y ya ha cumplido su ciclo. La energía que actúa sobre la Serpiente proporcionará una mayor agilidad de pensamientos para tomar decisiones acertadas y rápidas. Cuidado con los excesos en la alimentación.

Tendencia : el contacto con la naturaleza será sanador y revitalizante.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo comenzará la semana haciendo replanteos respecto a los pasos a seguir. Algún asunto podría trabarse o sufrir postergaciones. Deberás manejar con habilidad los temas prácticos y esperar para tomar decisiones importantes. Las actividades relacionadas con el arte, lo social y la comunicación serán especialmente beneficiadas y te permitirán destacarte a través de tu sensibilidad hacia lo estético y creativo. Será preciso estar más atento a tu ritmo interior y responder a las propias necesidades personales, materiales y espirituales. Una postura más firme y segura beneficiará las relaciones y te hará sentir más libre.

Tendencia : evitar que las opiniones ajenas te saquen de eje.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Una excelente influencia traerá mejoras y marcará una etapa productiva en todo sentido para la Cabra. Si bien habrá momentos donde sentirás un exceso de energía que deberás gestionar de manera constructiva, este tiempo se destaca por una gran vitalidad y ganas de realizar nuevas acciones o bien ponerte al día en cuestiones que venías postergando. La relación con los hijos será importante, habrá acercamiento y proyectos en familia. Si estás en busca del amor, habrá romance y disfrute con alguien que busca mantener un compromiso a largo plazo. Para mantenerte saludable, será oportuno ordenar horarios y realizar ejercicio.

Tendencia : enfocarte y planificar la vida personal y profesional.

Horóscopo chino: conocé las predicciones para la semana del 21 al 27 de septiembre Shutterstock

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Etapa ideal para el Mono en cuanto a establecer prioridades, planificar y dar espacio a lo nuevo. La economía necesitará una buena contabilidad. Crecerán los ingresos, pero aumentarán también los gastos mensuales. Alguna mejora dentro del hogar, así como las dinámicas y relaciones familiares pasarán por un buen momento. En el amor, es tiempo de romper las reglas, disfrutar, entregarse y dejar de lado la necesidad de control. Un nuevo impulso vital augura una etapa de mucha pasión y entrega en las relaciones. Para quienes estén solteros podrán surgir encuentros intensos, pero que pueden ser fugaces.

Tendencia : tiempo de acopio de energías.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La capacidad del Gallo para conseguir lo que quiere con trabajo y tenacidad, se acentuará en esta etapa y lo acercará a sus metas. Ciclo para actualizar conocimientos, leer o intercambiar ideas con amistades y colegas. Al Gallo le agrada tener todo bajo control, sin embargo se trata de una etapa donde deberás cultivar la paciencia y confiar, ya que habrá situaciones que se te escaparán de las manos o dependerán de terceras personas. El momento es ideal para observar lo que sucede afuera y adentro, en tu corazón. Ya que mucho de lo que vivas en estos días será revelador de aquello que debas revisar, cambiar o soltar.

Tendencia : levantar el ánimo, nada se puede hacer sin esperanza.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Etapa de novedosas iniciativas, pudiendo dar un vuelco positivo a tus asuntos y plantear nuevas metas. Mucha demanda en el sector laboral, pero también habrá recompensas. Puede haber mejoras económicas, alguna noticia alentadora que traiga alivio a tus finanzas. Productivo, inventivo y audaz, buscarás la forma de obtener abundancia y asegurarte el bienestar. El Perro podrá sentir presiones ante la necesidad de tomar decisiones más comprometidas en cuanto a la pareja. Se acentúa la sensibilidad y la inestabilidad emocional. Procurá ver todo con humor y aprovechá esta energía para aclarar tus sentimientos.

Tendencia : los amigos serán esenciales a la hora de tomar decisiones.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Esta semana el trabajo ocupará el lugar más destacados en la vida del Chancho. Se abrirán nuevas posibilidades que te estimularán y llenarán de entusiasmo. Estarás en movimiento continuo pero puede haber algunas tensiones ya que estarás muy ocupado y podrás sentir el peso de las obligaciones que debas cumplir. Procurá equilibrar tiempo y energía, así como tener un buen descanso a fin de no estresarte. Es posible que recibas una buena noticia que mejore el trabajo y la economía. En lo afectivo, deberás ser comprensivo, evitar los celos y fortalecer la confianza ya que de lo contrario, se debilitará la relación.

Tendencia : apelar a tus intuiciones que serán acertadas en cada situación.