Horóscopo de Acuario sábado 24 de octubre: activá tus planes pendientes

Durante este sábado 24 de octubre, la energía de los acuarianos se encuentra en un punto álgido, ideal para retomar aquellas metas que habías dejado de lado. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de nuestro horóscopo, es un momento clave para sanar vínculos en el amor, dejando atrás resentimientos del pasado. En el plano del dinero, la consigna es la prudencia: evitá gastos impulsivos y organizá tus prioridades para llegar con tranquilidad a fin de mes. Finalmente, no olvides atender tu bienestar físico y mental; si sentís que la jornada se vuelve intensa, refugiáte en la lectura y buscá esos espacios de desconexión necesarios para recargar energías dentro del zodiaco.

Sepa que hoy su dinamismo y energía estarán en alza durante la jornada. Aproveche, ya que podrá poner en marcha todos los proyectos postergados.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el sábado 24 de octubre

Amor: Abandone los rencores y de una vuelta de pagina a los problemas viejos con su pareja. No se reprima, ya que tendrá la posibilidad de expresarle todo lo que siente.

Riqueza: Haga una lista y busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. Tenga cuidado con sus gastos excesivos, de lo contrario, no llegará a fin de mes.

Bienestar: Cuando la jornada lo supere, recuerde que no hay nada mejor que la compañía de un libro. Esta tarde, trate de tomarse unos momentos para el relax.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Hoy se despertará con más valentía que la habitual. Exprese las ideas con franqueza, pero deberá cuidarse de no herir los sentimientos ajenos.

Amor: Intente probar con un diálogo pacifico, haciéndolo de esta forma le producirá un cambio importante en la relación que tiene con su alma gemela.

Riqueza: Esté muy atento, ya que podría tener problemas con los contratos y las transacciones comerciales que tenga que realizar durante esta jornada.

Bienestar: Empiece a atender sus necesidades físicas y psíquicas. Seria bueno que reponga las energías, en caso de sentirse demasiado cansado cancele los compromisos.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |