Horóscopo de Acuario viernes 2 de octubre: apostá a la tolerancia y calma

En este viernes 2 de octubre, las predicciones y recomendaciones astrológicas sugieren que los nacidos bajo el signo de Acuario deben hacer uso de la tolerancia y la persuasión para ver concretados sus proyectos más anhelados. Si bien en el ámbito del amor podrías enfrentar reacciones inesperadas de tu pareja, lo mejor es mantener la calma y esperar que pase la tormenta. En lo referente a la riqueza y tus finanzas, evitá firmar documentos sin leer con atención los detalles del nuevo proyecto. Finalmente, para mejorar tu bienestar y renovar las energías, aprovechá la tarde para planificar un encuentro al aire libre, un consejo clave de este horóscopo del zodiaco para desconectarte de las tensiones cotidianas.

Intente comprender que la tolerancia y la persuasión serán los medios más eficaces para lograr muchos de los proyectos tan anhelados. Haga uso de ellas.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 2 de octubre

Amor: Prepárese, ya que hoy su pareja lo descolorará con las reacciones inesperadas. Intente serenarse y ruegue que ceda la tormenta lo rápido posible.

Riqueza: Evite firmar sin leer detenidamente lo que le ofrecen en ese nuevo proyecto. Debería tomar conciencia y prestar mucha atención a los detalles.

Bienestar: Por la tarde junto a su pareja deberían planificar un encuentro al aire libre, así podrá renovar las energías negativas que acumularon hace días.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Ponga más atención a los sueños que esta teniendo últimamente por las noches. Pronto lo conectará con sus más profundos anhelos en su vida personal.

Amor: Entréguese por completo a su enamorado. No le imponga condiciones a su pasión, permita que los sentimientos que tiene lo hagan volar. No se reprima.

Riqueza: Afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. Sea más diplomático con sus compañeros, ya que podría surgir algún malentendido.

Bienestar: Reúnase con gente que le asegure un par de horas divertidas y lo distienda de las tensiones que tiene acumuladas. No deje que los temas cotidianos alteren su humor.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |