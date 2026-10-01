Horóscopo: conocé qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 2 de octubre

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Libra. Esta temporada propone honrar los puntos de encuentro y valorar lo que podemos aprender sobre nosotros mismos en nuestras relaciones. De forma complementaria, el ingreso de Marte (planeta de la acción) en Leo nos muestra la importancia de la autoafirmación, de no descuidar lo que queremos por complacer a los demás.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) y los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario).

Esto dicen los astros

Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) ingresó en Leo y activa la zona de tu carta natal asociada a la identidad con una propuesta de acción y liderazgo. Mientras tanto, la temporada de Libra, tu eje complementario, mantiene estimulada la zona de tu carta asociada a la pareja con energía de seducción y complemento.

Tip: el equilibrio requiere movimiento.

Ascendente en Tauro

Información importante: Venus (tu regente) comenzó su período de retrogradación por Escorpio, tu eje complementario, que será hasta el 13 de noviembre. Este cambio de dirección puede ser interesante para excavar en conflictos profundos que desde hace un tiempo están pidiendo tu atención.

Tip: la vulnerabilidad es inherente al ser humano.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) ingresó en Escorpio y lleva su energía a la zona de tu carta natal asociada a la rutina. Es buen momento para prestar atención a las señales que venís pasando por alto y preguntarte qué necesitás cambiar en tu día a día.

Tip: el cuerpo también comunica.

Ascendente en Cáncer

Es posible que todavía estés bajo el efecto de la Luna llena del fin de semana pasado y por eso pueden ser días más sensibles y tensos. En ese sentido, es bueno saber que la Luna (tu regente) transita por tu signo y te ayuda a bajar dramatismo, a pasar tiempo en casa y reencontrarte con el descanso.

Tip: no te exijas.

Ascendente en Leo

Mientras que el Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido por Libra, hay mucha energía disponible para vos, ya que Júpiter y Marte transitan por Leo. En términos psicológicos, pueden ser días de gran entusiasmo y ganas de avanzar. Por otra parte, la oposición entre Marte y Plutón (planeta asociado a la transformación) puede llevarte a entrar en luchas de poder innecesarias.

Tip: no toda provocación merece ser respondida.

A cada ascendente le depara algo distinto

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) ingresó en Escorpio y activa la zona de tu carta natal asociada a la comunicación. En términos energéticos, es buen momento para tener conversaciones pendientes y animarte a preguntar aquello que realmente querés saber.

Tip: no te conformes con respuestas superficiales.

Ascendente en Libra

Tu temporada avanza a paso firme y te suma cada vez más vitalidad. Por otro lado, Venus (tu regente) comenzó su marcha retrógrada por Escorpio y activa la zona de tu carta natal asociada a los recursos y valores. Este cambio de dirección propone revisar qué cosas priorizás y cuánto tiempo y energía estás poniendo realmente en ellas.

Tip: que tus prioridades se vean en tus decisiones.

Ascendente en Escorpio

Venus (planeta de las relaciones) comenzó su marcha retrógrada en tu signo y propone atender cómo te estás relacionando con los demás y también con vos. Puede ser que algunas certezas afectivas empiecen a ponerse en duda y necesites tiempo para comprender qué cambió. Por otro lado, la oposición entre Marte y Plutón (tu regente) puede intensificar las emociones.

Tip: dejá que las dudas hagan su trabajo.

El ascendente de este fin de semana iStock

Ascendente en Sagitario

Mientras que Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Leo, Urano (planeta asociado al cambio) transita por Géminis, tu eje complementario, y mantiene activa la zona de tu carta asociada a la pareja. Este tránsito a largo plazo propone revisar algunas ideas sobre cómo debería funcionar una relación.

Tip: dejá espacio para que el otro cambie.

Ascendente en Capricornio

Mientras Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries, la Luna transita por Cáncer, tu eje complementario, y activa la zona de tu carta asociada a la pareja. Es buen momento para registrar qué necesitás de tus vínculos para sentirte en confianza.

Tip: la intimidad necesita tiempo.

Ascendente en Acuario

Mientras que Urano (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Géminis, Plutón (planeta asociado a la transformación) en tránsito por tu signo se opone a Marte en Leo, tu eje complementario. En términos vinculares, pueden ser días intensos y es posible que reacciones con más facilidad.

Tip: el enojo siempre trae información.

Ascendente en Piscis

Mientras Neptuno (regente del ascendente en Piscis) continúa su marcha retrógrada por Aries, el mayor volumen de energía se da en Leo, en la zona de tu carta natal asociada a la rutina. La presencia de Marte y Júpiter puede traer días de mucha actividad y ayudarte a avanzar con tareas que venían demoradas.