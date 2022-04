De qué signo del Zoadíaco son las mujeres protagonistas de Euphoria

La serie de HBO Max, dirigida por Sam Levinson, destaca por su elenco con figuras como Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney y Alexa Demie.

Luego de dos años de espera, la segunda temporada de Euphoria estrenó un nuevo formato inusual para la televisión, con una trama más profunda y trágica que su entrega previa.

Con un reparto diverso, que incluye figuras como Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Algee Smith, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid y Austin Abrams, la historia aborda distintas problemáticas sociales y adolescentes. Consumo de drogas y adicciones, abusos, violencia y amistad representan una parte de las distintas premisas que recorren los ocho capítulos de su segunda temporada. El éxito del primer episodio alcanzó a 2.4 millones de espectadores; nueve veces más que la primera temporada.

La serie cuenta con un tema de Lana del Rey, Watercolor Eyes, que compuso especialmente para la misma. Con una estética particular y atención por el detalle, Euphoria atrae al público quien se identifica con cada uno de sus personajes.

Las mujeres protagonistas de Euphoria con los signos del zodíaco que más compatibles resultan

Aries – Laurie

La narcotraficante protagonizada por Martha Kelly es uno de los personajes más intrigantes y temidos de la serie. Laurie es una mujer que se muestra calma y con sabiduría. A pesar de esto, es un gran peligro para quien se cruza con ella. Como las personas de Aries, no teme tomar decisiones y le gusta disfrutar del poder que tiene.

El personaje de Laurie, interpretado por Martha Kelly,

Tauro – Cassie Howard

Las personas de Tauro y Cassie comparten su personalidad obstinada y terca. Si bien este personaje interpretado por Sydney Sweeney es dulce, posee un gran carácter y determinación a la hora de conseguir lo que desea. Sin embargo, resulta ser una persona vulnerable que le cuesta afrontar los problemas.

La determinación de Cassie Howard la acerca a las personas de Tauro

Géminis – Faye

Faye ha sido una sorpresa para esta nueva temporada. Como buena persona de Géminis, este personaje ha mostrado una cara oculta a lo largo de los capítulos. Si bien parece despreocupada por lo que sucede a su alrededor, demostró ser una joven inteligente que puede decidir por sí misma.

La dualidad de Faye en Euphoria la acerca a las personas de Géminis

Cáncer – Rue Bennett

La protagonista de esta serie está interpretada por Zendaya. Tal como las personas de Cáncer, Rue es una joven sensible y vulnerable. Se encuentra en un momento crítico en su vida, sumergida en sus sentimientos y duelo por la muerte de su padre, que deriva en consumo de drogas.

La sensibilidad de Rue Benett, estandarte de las personas de Cáncer, se combina con la muerte de un familiar para hacerla descender a terrenos oscuros HBO Max

Leo – Kat Hernandez

En la segunda temporada, Kat representa a la perfección las cualidades de las personas de Leo. En un acto de amor propio decide tomar una decisión trascendental en su relación con Ethan. A partir de esto, busca lo que la hace feliz y se centra en ella misma.

Kat Hernández prioriza sus propios intereses como suele ocurrir con las personas de Leo

Virgo – Leslie Bennett

La madre de Rue y Gia es una mujer cuidadosa, cordial y fuerte. Como las personas de Virgo, Leslie intenta mantener todo en orden, a pesar de la muerte de su esposo. Procura educar a sus hijas y trabaja para que nunca les falta nada. Aún en las situaciones más difíciles, intenta mantener la compostura y ser lo más pragmática posible.

La tendencia al orden y el cuidado de Leslie Benett la emparejan con las personas de Virgo

Libra – Samantha

Samantha es la madre del niño que Maddy cuida. Es dueña de una casa y ropa de lujo. Cuida su imagen, mostrándose siempre impecable. Tiene una forma de hablar alegre y cordial, características pertenecientes a las personas de Libra.

Samantha

Escorpio – Maddy Perez

Las personas de Escorpio y Maddy poseen muchas cualidades en común. Ambas son fuertes y mantienen cierta reserva. Nunca se sabe con exactitud lo que están pensando. La traición, la mentira y el engaño son las peores cosas que les pueden ocurrir, siendo casi imperdonables.

Maddie Perez valora la lealtad y no perdona lo que considera traiciones, algo común en las personas de Escorpio

Sagitario – Jules Vaughn

El personaje de Jules destaca por ser alegre, divertido y aventurero. Pareciera que no le teme a nada y siempre intenta emprender nuevos desafíos. Tal como lo muestra en su ropa y maquillaje, es atrevida y espontánea. Como a las personas de Sagitario, les gusta experimentar cosas nuevas.

A Jules la caracterizan su personalidad alegre y su deseo de experimentar nuevas cosas, estandartes de las personas de Sagitario

Capricornio – Gia Bennett

La hermana menor de Rue es una niña sensata y dulce. Gia tiene un buen carácter e intenta ayudar a su familia a pesar de ser la más pequeña del clan. Sin embargo, como las personas de Capricornio, le cuesta manifestar sus sentimientos.

Gia Bennett es responsable y ordenada, pero le cuesta expresar sus sentimientos, algo con lo que podrán sentirse identificadas las personas de Capricornio

Acuario – Suze Howard

La madre de Cassie y Lexi es simpática y atípica. Es una mujer de carácter fuerte, que no teme decir lo que piensa. A pesar de los problemas que tuvo que afrontar con su ex esposo, intentó salir adelante y educar a sus hijas de la mejor manera, aunque no sea políticamente correcta.

Las personas de Acuario hacen las cosas lo mejor posible con su estilo poco convencional, como Suze Howard

Piscis – Lexi Howard

Las personas de Piscis son subestimadas por su carisma dulce y amable. Esto sucede con Lexi, quien muchas veces quedó a la sombra de su hermana Cassie. Es inteligente, curiosa y muy divertida. Posee un gran sentido del humor y mente creativa, lo que la llevó a realizar la tan esperada obra escolar.