Amor y pasión en mayo 2025: ¿cómo afectan la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?

Mayo es un mes interesante para el amor, gracias a ciertos tránsitos que tomarán lugar durante las próximas semanas. Coincide con la temporada Tauro, un momento ideal para reflexionar acerca del compromiso, las relaciones sentimentales y los vínculos más cercanos. La influencia de este signo propone un clima propicio para pensar acerca de qué queremos en nuestra vida, dónde encontramos confort y los proyectos a futuro.

El mes inició con la retrogradación de Plutón en Acuario, que toma lugar desde el 2 de mayo. Se trata de un suceso que activa ciertos procesos de transformación y nos ayudará a cuestionar ciertos aspectos de nuestra vida. Sugiere pensar qué espacio ocupamos en lo colectivo y cuál es nuestro rol en los vínculos más cercanos. A través de este camino del autoconocimiento, muchos podrían descubrir nuevos deseos en el amor.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

El domingo 4 de mayo Venus ingresó a la constelación de Cáncer, donde ofrece una necesidad de conectar con otros desde la protección afectiva y la cercanía. Ayuda a establecer vínculos más cariñosos, mayor intimidad y confort en las relaciones. Puede que durante estos días muchos sientan la intención de comprometerse con sus parejas.

Hacia el 11 de mayo Marte entra en Leo, donde tomará un rol pasional y en sintonía con los deseos. Es un tránsito que provoca la necesidad de ser vistos y admirados por otros, junto con ciertos conflictos por demasiadas exigencias. Al día siguiente se dará la Luna Lena en Escorpio, una posición que ayuda a procesar los sentimientos reprimidos y dar cierre a lo que no funciona.

El mes finaliza con la llegada de Venus a Leo el 29 de mayo, que propone un clima más desenfrenado y apasionado en el amor. De todos modos, podría causar conductas impulsivas.

A continuación, cómo afectará la energía de los planetas durante el mes de mayo en el amor para cada signo del Zodíaco.

Aries

Los tránsitos de Venus en el mes y la llegada de Marte a Leo provocan cierta inestabilidad para el carnero. Sus nacidos se sentirán apasionados, pero podrían experimentar también cierta susceptibilidad que los llevará a buscar lugares de confort y respaldo afectivo. Es importante que no actúen impulsivamente y que no acudan a personas que no les conviene para evitar la soledad.

Tauro

Las personas de Tauro se sentirán amadas en mayo Shutterstock

Durante su temporada, las personas de Tauro se sentirán muy queridas y acompañadas por sus vínculos cercanos. Es un mes para celebrar y plantear las bases sólidas de nuevos capítulos en su vida sentimental. Puede que la Luna nueva en Géminis del martes 27 de mayo les haga repensar su idea del amor y reflexionar acerca de cómo se desenvuelven con otros.

Géminis

En vísperas de su cumpleaños, el signo de los gemelos se encuentra un tanto introspectivo, con la necesidad de evaluar su entorno más cercano. La Luna nueva en su constelación del 27 de mayo invita a quienes se encuentran solteros a sanar sus heridas del pasado antes de comenzar una nueva historia de amor.

Cáncer

La llegada de Venus a su signo vuelve a los cancerianos más magnéticos y cariñosos que nunca. Sentirán el deseo de compartir su amor, pero serán más selectivo. Es un tiempo para pensar con quien mostrarse vulnerable y mostrar su energía y sentimientos.

Leo

Mayo es un mes de grandes noticias para las personas de Leo. El arribo de Marte a su constelación las ayuda a explorar su costado más pasional. Sin embargo, deberán tener cuidado de no ser impulsivos y cuidar de sus palabras. Podrían cometer errores por su exceso de energía.

Virgo

Las personas de Virgo sentirán que podrán expresar sus sentimientos Shutterstock

Este signo de Tierra tendrá semanas tranquilas durante mayo. En el amor, podrán explorar su expresividad y tendrán la oportunidad de abrirse con sus seres queridos. Es momento de decir lo que sienten y priorizar sus emociones.

Libra

La llegada de Venus, su regente, a Cáncer anima a los librianos a explorar su costado más empático y protector. Sin embargo, hacia finales de mes podrían sentirse desequilibrados por la Luna nueva y la energía de Leo en el planeta del amor. Es importante que tomen tiempo en soledad para volver a su tranquilidad.

Escorpio

Durante la temporada de Tauro, su opuesto complementario, las personas de Escorpio alcanzarán la paz interior. Se sentirán a gusto con su situación actual y tendrán mayor claridad para sus vínculos. Esto las ayudará a ser concretos y honestos a la hora de comunicar sus emociones.

Sagitario

Es probable que este signo de Fuego se sienta frustrado durante mayo. La energía de la temporada de Tauro y de Venus en Cáncer invita a sus regidos a comprometerse con lo que desean y ser sinceros con sus emociones, algo que por momentos les cuesta por su naturaleza libre.

Capricornio

Las personas de Capricornio se comprometerán más en sus relaciones románticas Pixabay

La cabra se sentirá a gusto con este mes porque su energía es a fin a la de Tauro, otro signo de Tierra. Puede que dé un paso más en su relación sentimental, se comprometa o decida ampliar su familia. Los solteros podrían conocer a alguien nuevo que los inspire y con quien puedan mostrarse vulnerables.

Acuario

La retrogradación de Plutón en su signo obliga a los acuarianos a revisar viejos patrones y heridas en el amor. Podrían enfrentarse a conflictos en sus relaciones si no aprende de sus errores del pasado y se maneja responsablemente.

Piscis

El signo de los peces suele ser alegre, divertido y despreocupado. Sin embargo, este mes podrían sentir ciertas inseguridades o la necesidad de esclarecer ciertas dudas acerca de sus vínculos. Es momento de conversar desde la sinceridad.