Cuáles son los signos del Zodíaco que más lloran

Llorar es un comportamiento normal del ser humano, una respuesta natural que se da de manera espontánea ante diferentes situaciones. Si bien se encuentra asociado con emociones como la angustia, la tristeza o la enojo, muchas personas experimentan llanto ante circunstancias de felicidad o alivio. Se trata de un momento de expresión o desahogo, en el que las personas procesan sus sentimientos y exteriorizan lo que sucede en su interior.

En el mundo astrológico, existen ciertos signos que presentan una tendencia mayor a llorar en diferentes momentos de la vida. Los nacidos bajo el elemento Agua se caracterizan por su sensibilidad. Son personas con emociones profundas, que viven cada situación con intensidad y no temen mostrar lo que sienten. Son capaces de mirar hacia su interior y reflexionar sobre lo que ocurre en su corazón con facilidad, por lo cual se encuentran muy conectados con su sentir.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

Otros signos con elementos como el Aire suele conmoverse con asuntos existenciales, causas sociales e injusticias de la vida. Si bien su personalidad es un tanto más reservada, su capacidad reflexiva lleva a sus regidos a pensar acerca de diferentes problemáticas que les provocan distintas emociones.

A continuación, el ranking de los signos del Zodíaco que más lloran.

Piscis

Este signo del Agua es considerado el más sensible de la rueda zodiacal por su personalidad empática y dulce. Los piscianos presentan un carisma alegre y amable, además de ser capaces de entablar conversaciones con cualquier persona acerca de diferentes tipos de temas. Son empáticos por naturaleza, por lo que suelen conmoverse con facilidad acerca de asuntos ajenos. Esto provoca también que reaccionen de manera impulsiva ante diferentes estímulos, gracias a su espíritu un tanto infantil.

Piscis se encuentra regido por Neptuno, el planeta de la fantasía, la espiritualidad y la imaginación. Por lo tanto, hay momentos en que sus nacidos les cuesta aceptar ciertos asuntos y no saben qué hacer. Son idealistas y positivos, creen en un mundo mejor y, cuando se enfrentan a ciertas dificultades, no dudan en expresar su desacuerdo, tristeza o incomodidad a través del llanto.

Cáncer

Las personas de Cáncer no pueden evitar conmoverse ante la tristeza de sus seres queridos Shutterstock

El segundo puesto de este ranking, sin dudas, pertenece al signo del cangrejo. Es conocido por su sensibilidad y espíritu maternal, que le es otorgado gracias a la presencia de su regente, la Luna. En la astrología, es considerada un planeta que simboliza las emociones, las relaciones personales, la intuición y la protección. Asimismo, se trata de un signo de Agua, lo que le concede su susceptibilidad e intensidad al amar.

Es por ello que las personas de Cáncer son capaces de proteger a quienes aman. Disfrutan de cuidar a quienes quieren y siempre prestan atención a lo que sucede a su alrededor. Les importa velar por los derechos, deseos y necesidades de su entorno y no toleran cuando observan que otros sufren o enfrentan distintas adversidades. Su empatía los hace llorar cuando ven que sus seres queridos sufren.

Géminis

Si bien los signos de Aire pueden ser vistos como seres un tanto fríos y distantes, Géminis tiene un gran sentido de reflexión. Sus nacidos adoran vivir en comunidad y realizar conexiones significativas con quien compartir experiencias. Son individuos que disfrutan de hacer amigos a todo lugar que vayan, lo que les resulta sencillo gracias a sus grandes cualidades para la comunicación.

El signo de los gemelos suele llorar ante dos situaciones diferentes. La primera se da cuando un ser querido les cuenta algún problema o dificultad. La empatía de los geminianos los hace sentirse frustrados y no dudan en expresar su dolor al ver a alguien que quieren sufrir. El segundo conflicto ocurre cuando se sienten solos. No les gusta la soledad, por lo que la procesan con tristeza y llanto.

Leo

Para las personas de Leo, el llanto es una forma de liberar sus sentimientos de frustración e impotencia Shutterstock

Puede resultar sorprendente encontrar un signo del Fuego en este ranking, pero es que Leo es más sensible de lo que parece. Sus nacidos son personas eufóricas, que dicen lo que piensan y no temen expresar lo que sucede en su interior. Si bien a simple vista parecen seres extrovertidos, joviales y enérgicos, pueden llorar sin parar cuando las cosas no salen como desean.

Si ellos se equivoca, alguien no les presta atención o cuestionan su manera de ser y actuar, su impotencia es tal que no tienen otra alternativa que entregarse al llanto. Esta reacción les resulta útil para procesar lo que sucede en su interior y desahogarse. Una vez que finalizan el acto, se sienten aliviados y logran seguir adelante como si nada hubiera pasado.

Libra

El signo de la balanza posee una gran capacidad de conmoverse por diferentes asuntos. Asociados con el sentido de la justicia, a los librianos les conmueve las situaciones de desigualdad en el mundo. Pueden entristecerse ante conflictos, por lo que siempre prefieren mantener una postura neutral y no participar de diferentes disputas.

Las personas de Libra pueden llorar por emoción, tras escuchar una bella canción o presenciar una pieza de arte escénico o plástico. Regido por Venus, el planeta del amor, aprecian la estética y la belleza, por lo que valoran las expresiones artísticas.

LA NACION