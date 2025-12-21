LA NACION

Horóscopo de Aries de hoy: domingo 21 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 21 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

Horóscopo de Aries de hoy: domingo 21 de diciembre de 2025

Sepa que necesitará proyectar mejor las actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el domingo 21 de diciembre

Amor: Deberá acompañar a ese amigo del alma que necesitará de su apoyo emocional. No dude en permanecer a su lado, sepa que el ha sufrido bastante.

Riqueza: Empiece a creer en usted mismo y emprenda negocios nuevos. Aproveche que los astros lo apoyarán y en muy poco tiempo obtendrá muchas ganancias.

Bienestar: Renuncie a esa angustia que viene viviendo hace días a causa del disgusto que atravesó hace semanas. Llame a sus amigos para charlar del tema.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Aproveche este momento para ampliar sus metas y afrontar los diferentes desafíos en su vida cotidiana. Arriésguese por más que tenga que perder algo.

Amor: Evite involucrase sentimentalmente con un amigo, ya que podría perjudicar la amistad. Intente evaluar si vale la pena romper con su amistad por lo que siente en este momento.

Riqueza: Continúe con la iniciativa del cambio en el área laboral, seguramente el resultado final será óptimo. Evite apresurar las negociaciones con su jefe.

Bienestar: Hace días que esta comiendo más de lo habitual, sepa que necesitará comenzar una dieta estricta. Controle la elección de los alimentos que consume diariamente.

Por Renata Dossi
