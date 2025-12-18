LA NACION

Horóscopo de Aries de hoy: jueves 18 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 18 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

Durante la tarde, su espíritu conciliador le permitirá resolver un problema que tiene hace tiempos con esas personas de su entorno inmediato.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el jueves 18 de diciembre

Amor: Sepa que esa discusión que mantuvo con su pareja puede ser motivo de ruptura y podría arrepentirse. Recapacite sin dar tantas vueltas e intente mejorar las cosas.

Riqueza: Intente ser más medido con sus gastos. Seria optimo que averigüe precios y calidad antes de comprar, caso contrario, se endeudará más de lo esperado.

Bienestar: En caso de sentirse confundido, salga al balcón o a su patio y siéntese a leer un libro. Será una buena idea para cambiar el aire y modificar su animo.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Intente organizar mejor sus actividades diarias. Sepa que el desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el éxito de sus proyectos.

Amor: No caiga en la rutina y concrete los cambios que desea en su vida amorosa para sentirse aun más feliz. Si siente ganas de comprometerse, hágalo ya.

Riqueza: Tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Compre lo que realmente necesita usar.

Bienestar: En este día, permítase disfrutar de un tiempo de ocio. Sepa que liberarse de la rutina diaria, será la mejor terapia. Lea un libro o mire una película.

