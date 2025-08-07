Horóscopo de Aries de hoy: jueves 7 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 7 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries
No le tema al esfuerzo y sea más persistente cuando quiere algo. Tenga presente que los logros suelen tardar y requieren de constancia en el tiempo.
Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril
Qué le espera a Aries el jueves 7 de agosto
Amor: Gracias a la Luna en su signo, será un período muy favorable en el amor y la pasión. Acérquese a su alma gemela y organice una salida romántica.
Riqueza: Apreciarán sus meritos y esfuerzos. Hoy será elogiado en su ámbito profesional por su jefe, trate de sostener esta actitud y pronto podrá tener un ascenso.
Bienestar: No caiga en el estrés y la ansiedad, sepa que esto le repercutirá negativamente en su salud. Busque alguna actividad que lo relaje de las tensiones acumuladas.
Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer
Prepárese, ya que la vida le reserva muchas sorpresas a lo largo del día. Manténgase muy alerta y dispuesto a vivirlas sin ningún temor, todo saldrá bien.
Amor: Haga uso de sus poderes psíquicos para conquistar a esa persona que tanto quiere. Usted es una persona encantadora, explote el don que tiene.
Riqueza: Si es líder, aplique una nueva metodología de trabajo por la situación que se esta viviendo. A corto plazo verá el resultado positivo.
Bienestar: Pruebe en retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos. Busque por la web algún ejercicio y póngalo en practica.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
