Horóscopo de Aries de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 29 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries
Este preparado, ya que su inseguridad conspirará en contra de todos sus objetivos. Proyecte las metas y trate de cumplirlas de una manera ordenada.
Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril
Qué le espera a Aries el lunes 29 de diciembre
Amor: Sepa que conocerá a alguien con quien experimentará una afinidad muy especial, aproveche el momento. No se niegue y entréguese al amor sin pensar demasiado.
Riqueza: Prepárese, ya que brotaran muchas posibilidades para concretar nuevos negocios que le darán excelentes frutos. Céntrese en sus finanzas e invierta.
Bienestar: Si le preocupa algún tema de la salud de su hijo, no dude y vaya a su especialista. Llame y saque un turno, no permita que sus miedos lo paralicen.
