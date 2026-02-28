Horóscopo de Aries de hoy: sábado 28 de febrero de 2026

Permita que su intuición lo guíe en todos los caminos que deba transitar. Está lo ayudará a detectar de inmediato, si alguien intenta perjudicarlo.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el sábado 28 de febrero

Amor: Aprenda a diferenciar entre un romance pasajero y un amor arraigado. De lo contrario, no resolverá su vida amorosa y seguirá cometiendo los mismos errores.

Riqueza: Aproveche el repunte económico que ha tenido para eliminar esas deudas que tiene hace tiempo. Si cuenta con un dinero extra procure pagar las cuentas.

Bienestar: Permanezca en contacto con la naturaleza, ya que lo beneficiara anímicamente y físicamente. Destínese un tiempo para el cuidado de sus plantas.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Vea que va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, caso contrario, le repercutirá en su salud.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |