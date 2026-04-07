Así le irá a cada signo del Zodíaco en el amor durante abril

Abril es un mes dinámico en el plano afectivo, gracias a la energía de la temporada de Aries que impulsa decisiones, inicios y movimientos emocionales intensos. Es hora de tomar acción, de dejar de postergar sueños y deseos. Se trata de un período donde el anhelo de actuar predomina sobre la reflexión prolongada, lo que genera vínculos más directos y definidos.

El cuarto mes del año arrancó con la Luna llena en Libra el pasado 2 de abril. Este tránsito puso en evidencia la necesidad de armonía en las relaciones y reveló tensiones que requieren resolución inmediata.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

Venus, el planeta del amor, se encuentra en Tauro hasta el 23, lo que aporta estabilidad emocional, deseo de seguridad y necesidad de vínculos concretos, lo que favorece decisiones que apuntan a la construcción a largo plazo. En tanto, el ingreso de Marte en Aries el 9 de abril intensifica el deseo, la iniciativa y la impulsividad afectiva, además de generar avances rápidos en el plano sentimental. Días más tarde, Mercurio entra en Aries para favorecer las conversaciones concretas y claras. Sin embargo, este tránsito podría generar ciertos conflictos y peleas si no se cuidan las palabras y formas.

La Luna nueva en Aries del viernes 17 marca un nuevo comienzo que impulsa a las personas a tomar decisiones valientes en el amor. Mientras tanto, el ingreso del Sol en Tauro el lunes 20 estabiliza las emociones, mientras que la entrada de Venus en Géminis el viernes 24 introduce una energía más liviana, comunicativa y cambiante. A finales de mes, Urano llega a Géminis el día 26, un aspecto que aporta giros inesperados en la forma de vincularse.

A continuación, cómo afectan los tránsitos planetarios de abril a cada signo del Zodíaco en el amor.

Aries

Los arianos comienzan un mes decisivo en el amor, con la presencia de Marte en su signo desde el 9 de abril. Este tránsito les aporta el deseo de intensificar sus vínculos y crear nuevas dinámicas en el plano afectivo. Podrán aprovechar su poder de iniciativa para alcanzar su realidad deseada, generar comunicaciones directas y fortalecer sus relaciones cercanas.

Tauro

Este signo de Tierra cuenta con la presencia de Venus en su constelación, un aspecto astrológico que lo ayuda a consolidar sus vínculos. Por su parte, la Luna llena en Libra del pasado 2 de abril iluminó dinámicas de pareja que requieren equilibrio, calma y serenidad, además de brindar un clima de romance y sutileza. Con el ingreso del Sol en Tauro el lunes 20, sus nacidos se sentirán más seguros a la hora de tomar decisiones en el amor.

Géminis

Las personas de Géminis podrán experimentar encuentros inesperados o cambios abruptos en relaciones a fines de mes (Foto: Freepik) Lifestock

Las personas de Géminis viven un mes de cambios en la manera de vincularse con otros. Venus entra en su signo el 24, lo que despierta el deseo de conexión mental y variedad en el amor, la necesidad de vivir nuevas experiencias y superarse a sí mismo. Sin embargo, la influencia de Urano en su constelación desde el 26 de abril puede traer encuentros inesperados o cambios abruptos en relaciones.

Cáncer

El signo del cangrejo atraviesa un mes en el que deberá equilibrar sus emociones con sus impulsos. Es momento de reflexionar acerca de sus decisiones, su manera de accionar en los vínculos y responder a sus deseos personales. Abril propone establecer una conexión entre sus necesidades interiores y su entorno, y así mejorar la manera en la que sus nacidos comunican sus expectativas.

Leo

Los leoninos experimentarán una mezcla de pasión y necesidad de estabilidad durante las semanas del cuarto mes del año. Marte en Aries potencia su deseo e iniciativa romántica, mientras que la Luna nueva en Aries abre oportunidades para nuevos comienzos, con mayor dinamismo y necesidad de comunicación dentro del vínculo.

Virgo

Virgo comienza un nuevo mes con la necesidad de realizar ciertos ajustes en el plano afectivo. Puede que con la Luna llena en Libra sus regidos se hayan enfrentado a reflexiones importantes y, durante la segunda mitad del mes, podrían llevar a cabo cambios alineados a sus conclusiones e interior. Mercurio, su planeta regente, ingresa en Aries, lo que impulsa a las conversaciones directas y sin filtros.

Libra

Las personas nacidas bajo este signo de Aire comenzaron el mes con gran energía, gracias a la Luna llena en su signo el pasado 2 de abril. Este tránsito marca un punto de revelación emocional que evidencia la importancia de tomar decisiones importantes en el amor. Venus en Tauro aporta estabilidad, mientras la Luna nueva en Aries impulsa nuevos comienzos en pareja.

Escorpio

Las personas de Escorpio podrían tomar acciones impulsivas en el amor durante abril Shutterstock

El signo del escorpión tendrá un mes de intensidad emocional e impulsividad. Marte en Aries activa el deseo y la acción en el amor, lo que puede conducir a nuevos amoríos, confesiones o acciones repentinas. Es importante que sus regidos puedan manejar su fuerza e iniciativa interior para no arrepentirse de sus actos a fines del mes.

Sagitario

Las personas de Sagitario viven el mes de abril con un impulso romántico importante, que los llevará a vivir nuevas experiencias y crear recuerdos significativos con su persona especial. Marte en Aries favorece la pasión y la iniciativa, energía que se estabiliza con Venus en Tauro, que trae armonía y sutileza.

Capricornio

Este signo de Tierra podría sufrir ciertas tensiones en el plano afectivo durante el mes de abril. La temporada de Aries pone a prueba su templanza, además de amenazar sus deseos de estabilidad y confort en los vínculos. La enseñanza de estas semanas radica en aceptar los cambios sin resistencia.

Acuario

Los acuarianos viven un mes dinámico en el amor y sus relaciones cercanas, gracias a la temporada de Aries que les da impulso. Sentirán mayor fuerza, iniciativa y deseo de tomar acción en sus vínculos, para concretar citas, encuentros o confesar sus emociones a su persona especial. El ingreso de Urano en Géminis el domingo 26 de abril puede traer cambios inesperados y generar nuevas perspectivas afectivas.

Piscis

El signo de los peces experimenta un mes de transición emocional. La presencia de Venus en Tauro le brinda estabilidad en sus vínculos, armonía y sensación de disfrute durante las primeras semanas del mes. Sin embargo, la energía de la temporada de Aries impulsa a los piscianos a tomar decisiones más prácticas en el amor, alineadas a sus deseos individuales.

Signo Período de su temporada Aries 21 de marzo – 20 de abril Tauro 21 de abril – 21 de mayo Géminis 22 de mayo – 21 de junio Cáncer 22 de junio – 23 de julio Leo 24 de julio – 23 de agosto Virgo 24 de agosto – 23 de septiembre Libra 24 de septiembre – 23 de octubre Escorpio 24 de octubre – 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre – 22 de diciembre Capricornio 23 de diciembre – 20 de enero Acuario 21 de enero – 19 de febrero Piscis 20 de febrero – 20 de marzo