Uno por uno, el mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en julio

La astrología y los mantras se conectan por su capacidad de interpretar el mundo energético y comprender cómo afecta a las personas. Este tipo de frases ayudan a las personas a enfocar su atención, fortalecer alguna intención y generar una conexión más profunda con sus propios deseos. Algunas tradiciones espirituales consideran que las palabras poseen una vibración particular capaz de influir en el estado interno de quien las pronuncia. Por ese motivo, la práctica de los mantras se ha mantenido vigente durante siglos como una forma de cultivar serenidad, confianza y claridad mental.

Los mantras permiten cultivar serenidad, confianza y claridad mental Shutterstock

Muchos incorporan mantras en su vida cotidiana, como una manera de meditar o establecer una mentalidad con una intención deseada. En muchas ocasiones, esto se determina según ciertos objetivos, necesidades emocionales o incluso conflictos que atormentan la tranquilidad del ser.

A continuación, el mantra ideal para cada signo del zodíaco en julio 2026.

Aries: “Om Skandaya Namaha”

Este mantra se asocia con la determinación, la iniciativa y la capacidad de actuar con valentía. Para el signo del carnero, resultará de gran ayuda durante este mes que le presenta escenarios inciertos. Pueden encontrar en su repetición una herramienta para sostener la motivación sin ser impulsivos. Una alternativa en español puede ser: “Avanzo con coraje y confío en mis capacidades”.

Tauro: “Om Vasudharaya Namaha”

Estabilidad, abundancia y la construcción de bases sólidas para el futuro son algunos de los aspectos asociados a esta frase. Comparte su energía con la esencia del signo del Toro, que busca comprometerse en causas que le den confort. Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra pueden utilizarla para reforzar la sensación de seguridad personal y mantener una actitud paciente frente a las adversidades. Otra opción puede ser: “Construyo mi bienestar con calma y constancia”.

Géminis: “Om Saraswateyai Swaha”

Es un mantra que favorece la claridad mental, la creatividad y la comunicación efectiva, aspectos muy importantes para las personas de Géminis. Los gemelos pueden recurrir a esta vibración para ordenar sus ideas, expresar opiniones con mayor precisión y aprovechar las situaciones sociales al máximo. Una alternativa puede ser: “Mi mente se expande y mis ideas fluyen con claridad”.

Cáncer: “Om Anandamayi Namaha”

Julio es un mes importante para el cangrejo. Se trata de la temporada de su cumpleaños, un período astral que le favorece. Este mantra invita a sus nacidos a conectar con su mundo emocional desde un lugar de confianza y serenidad. Promueve el bienestar interior, lograr una sensibilidad sin llegar a una susceptibilidad extrema. Otra opción puede ser: “Encuentro paz dentro de mí y confío en mi corazón”.

Los cancerianos tienen un mantra que invita a conectar con su mundo emocional Shutterstock

Leo: “Om Aditya Hridayam”

Para las personas de Leo, julio significa el fin de una etapa. A finales de mes comienza su temporada, un momento de renovación espiritual. Es por ello que este mantra le ayudará a conectar con su autenticidad y expresión personal. Impulsa la vitalidad, entusiasmo y fortaleza interior. Una alternativa puede ser: “Reconozco mi valor y comparto mi luz con confianza”.

Virgo: “Om Sumedhaya Namaha”

Esta frase se encuentra asociada con la inteligencia, el pragmatismo y el discernimiento. Este signo del elemento Tierra puede emplear esta invocación para organizar sus prioridades y actuar con mayor claridad. Las personas de Virgo se verán beneficiadas con su repetición, que les traerá calma y ayudará a lidiar con su auto exigencia y perfeccionismo. Otra opción puede ser: “Confío en mi criterio y avanzo con serenidad”.

Libra: “Om Prema Jyotir Namaha”

Este mantra se vincula con la armonía, el amor y la capacidad de construir relaciones equilibradas. La balanza puede encontrar en su repetición una ayuda para fortalecer vínculos importantes y cultivar una mayor conexión con sus propios deseos. Una alternativa puede ser: “Atraigo armonía y construyo relaciones saludables”.

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Escorpio: “Om Krim Kalikayai Namaha”

La energía transformadora de este mantra acompaña la naturaleza de las personas de Escorpio. Su vibración ayuda a liberar cargas emocionales, cerrar etapas y abrir espacio para nuevas experiencias. Otra opción puede ser: “Me transformo con fortaleza y abrazo nuevos comienzos”.

Sagitario: “Om Jyotirgamaya Namaha”

La búsqueda de expansión y crecimiento son algunos de los aspectos que invocan este tipo de frases. El signo del arquero puede utilizarla para mantener una visión optimista del futuro y recordar que cada experiencia, sin importar que tan fácil o difícil sea, es un aprendizaje. Una alternativa puede ser: “Avanzo con fe y descubro nuevas posibilidades”.

Los sagitarianos pueden usar su mantra para mantener una visión optimista del futuro Shutterstock

Capricornio: “Om Gam Ganapataye Namaha”

Este mantra favorece la superación de obstáculos y la organización de metas a largo plazo. Las personas de Capricornio pueden recurrir a él para fortalecer su disciplina, enfoque y perseverancia en una temporada que les invita a crecer y ser ambiciosos. Otra opción puede ser: “Supero cada desafío y construyo mi futuro con firmeza”.

Acuario: “Om Soham Shivoham”

Este signo del elemento Aire se enfrenta a semanas de reflexión e introspección. Si bien se caracterizan por la confianza en sí mismo, puede que por momentos tengan ciertas dudas. Este mantra les ayuda a definir su autenticidad y libertad personal, recobrar su poder interno. Una alternativa puede ser: “Soy fiel a mi esencia y sigo mi propio camino”.

Piscis: “Om Namo Bhagavate Rukmini Vallabhaya”

Es una frase que combina a la perfección con la sensibilidad de los nacidos bajo este signo del elemento Agua. Promueve compasión, inspiración y serenidad en cualquier ámbito de su vida, especialmente en tiempos inciertos. Su repetición ayuda a fortalecer la conexión espiritual y a canalizar sus pensamientos de manera positiva. Otra opción puede ser: “Escucho mi intuición y fluyo con confianza”.

Signo Fechas Aries 21 de marzo – 19 de abril Tauro 20 de abril – 20 de mayo Géminis 21 de mayo – 20 de junio Cáncer 21 de junio – 22 de julio Leo 23 de julio – 22 de agosto Virgo 23 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 21 de noviembre Sagitario 22 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 18 de febrero Piscis 19 de febrero – 20 de marzo