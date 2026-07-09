Cómo impactará el ingreso de Venus a Cáncer y qué beneficios puede tener, según tu ascendente

El Sol continúa su recorrido por Cáncer, que es el signo de agua, muy sensible, y este fin de semana conecta matemáticamente con Saturno (planeta del compromiso) en Aries. Esta configuración pone en primer plano aquellos miedos que nos frenan a avanzar, nuestras dificultades para tener iniciativa. Mientras tanto, Venus (planeta de las relaciones) ingresó en Virgo y este tránsito nos invita a mejorar nuestro orden, a ver qué hábitos externos nos dan armonía interna. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) y los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

El anticipo semanal, según el ascendente iStock

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido en Géminis y te trae velocidad mental. Si necesitás escribir algo o negociar un contrato, es un buen momento. Por otro lado, Saturno (planeta asociado al compromiso) mantiene su recorrido por tu signo y este fin de semana conecta con el Sol en Cáncer. Esta interacción puede ayudarte a entender que a veces lo que frena tu avance son miedos de otra época.

Tip: ¿la responsabilidad te asusta?

Ascendente en Tauro

Información energética importante: Venus (tu regente) ingresó en Virgo y activa la zona de tu carta natal asociada a la identidad y el amor propio. Es una gran oportunidad para reconectar con aquellos pequeños hábitos que ordenan tu día a día. Además, este fin de semana largo la Luna transita por tu signo y eso también suma calma mental y emocional.

Tip: el primer paso es el cuidado propio.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su período de retrogradación y es tu mejor aliado para tachar pendientes de tu lista, para sacarte cosas de la cabeza. En ese sentido, el recorrido de Marte (planeta de la acción) en tu signo es una buena oportunidad porque trae velocidad pero también energía asertiva, ideal para dar menos vueltas y resolver rápidamente.

Tip: con pragmatismo.

Ascendente en Cáncer

Tu temporada continúa avanzando y este fin de semana se da una conexión importante ya que el Sol se une en cuadratura a Saturno (planeta asociado al compromiso) en Aries. Esta interacción puede traer tensión entre lo que deseas para tu futuro y lo que te sostiene emocionalmente en el presente. No te preocupes: no es momento de decisión, sino momento de registrar lo que sentís. El recorrido de Mercurio en marcha retrógrada por tu signo potencia las preguntas existenciales.

Tip: hay decisiones que son un proceso.

Las predicciones, según el ascendente

Ascendente en Leo

Júpiter (planeta de la expansión) continúa su recorrido por los primeros grados de tu signo, donde estará hasta julio de 2027. Si bien su efecto no es inmediato, es posible que ya estés empezando a sentirte con más energía y confianza para emprender lo que quieras. Es una gran oportunidad para valorar quién sos y encontrar una expresión genuina en lo que hacés.

Tip: no te compares con nadie más que vos.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Cáncer y es posible que aparezcan preguntas vinculadas a tu situación afectiva y/o familiar. Puede ayudar pensarlo como un proceso de evaluación y revisión, es decir, no es necesariamente algo que implique tomar una determinación radical. Mientras tanto, el recorrido de Venus (planeta de las relaciones) por tu signo trae energía de armonía y seducción.

Tip: poner en cuestión a veces ayuda a elegir mejor.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) ingresó en Virgo y activa la zona de tu carta natal asociada a los finales y cierres. Es una gran oportunidad para animarte a depurar, para desmalezar y discriminar aquellas cosas que ya no te hacen bien y que querés dejar atrás para sentir paz. Además, Saturno (planeta asociado al compromiso) en su recorrido por Aries, tu eje complementario, conecta con el Sol en Cáncer y esta configuración es útil para iluminar qué te está frenando.

Tip: animate a pasar del miedo al alivio.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) mantiene su marcha retrógrada por Acuario y durante estos días conecta matemáticamente con Júpiter (planeta de la expansión) en Leo. Esta configuración es interesante porque muestra las dos caras de la moneda simultáneamente y eso puede ayudarte a ir más allá de una interpretación dicotómica .

Tip: la luz y la oscuridad danzan siempre juntas.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa dando sus primeros pasos en Leo y este fin de semana recibe su primera conexión importante ya que se opone matemáticamente a Plutón (planeta de la transformación) en Acuario. Esta interacción es una gran oportunidad para pensar la relación entre lo personal y lo colectivo, para apostar por lo diferente y ver cómo usas la tecnología a tu favor.

Tip: compartir ideas puede ser muy productivo.

Todos los tips para este fin de semana, según el ascendente

Ascendente en Capricornio

Saturno (regente del ascendente en Capricornio) continúa su recorrido por Aries en la base emocional de tu carta natal y este fin de semana conecta matemáticamente con el Sol (fuente de energía del zodíaco) en Cáncer, tu eje complementario. En términos psicológicos, es un gran momento para enfrentar aquellas responsabilidades que te desafían, para juntar coraje y hacerte cargo de tu autoridad aun en cosas que te causan incertidumbre.

Tip: nadie sabe cómo será el futuro.

Ascendente en Acuario

Es posible que todavía estés bajo el impacto eléctrico que implicó la conexión de Urano (tu regente) con Marte en Géminis. El fin de semana largo puede venir bien para dosificar estímulos y aquietar tu mente. Por otro lado, la oposición de Plutón (planeta de la transformación) en Acuario a Júpiter (planeta de la expansión) en Leo puede mostrar con gran claridad cuáles son las luces y sombras de tu situación vincular.

Tip: no te conformes con poco.

Ascendente en Piscis

Neptuno (tu regente) comenzó su período de retrogradación en Aries, que será hasta diciembre de este año. Si bien su efecto es prácticamente imperceptible, es bueno saber que por los próximos meses estarás procesando en segundo plano que algunos sueños y proyectos han perdido su vigencia. Por otro lado, el ingreso de Venus (planeta de las relaciones) en Virgo, tu eje complementario, trae seducción y erotismo.