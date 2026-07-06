Conocé tu horóscopo chino: las predicciones para la semana del 6 al 12 de julio

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata descubrirá nuevos caminos hacia la creatividad, las buenas ideas y las conquistas. Esta semana podrás culminar reestructuraciones profesionales en las que llevás bastante tiempo. Algunos detalles acabarán de acoplarse y podrás tener más clara tu posición. Estos días serán ideales para poner toda la energía en la búsqueda de tu realización. Buena predisposición que te permitirá abrir el corazón y vivir con mayor confianza las relaciones. La determinación te asegurará el éxito y el buen humor junto a un ánimo sereno y conciliador, despejarán los obstáculos en el amor.

Tendencia : coraje y espontaneidad que protegerán las ideas, las palabras y las acciones.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Esta etapa será propicia para hacer cambios y reflexiones sobre tu vida. El Búfalo deberá plantearse nuevas posibilidades laborales que le ofrezcan mejores condiciones. Luego de muchos esfuerzos lograrás ocupar el lugar que merecés. Previsor, cuidadoso y responsable, el Búfalo buscará la seguridad ante lo inédito sin exponer sus reservas. En lo personal, desaparecerán las barreras y las inhibiciones y podrás manifestar abiertamente tus sentimientos. Podrás conocer a alguien que te impacte. El amor volverá a ocupar un lugar importante, renovando la atracción y la pasión.

Tendencia : evitar la inclinación natural a hacerte cargo de todo.

El horóscopo chino de los 12 animales que componen la rueda zodiacal oriental iStock

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta semana, el Tigre tomará decisiones acertadas y descubrirá facetas propias que se encontraban ocultas hasta ahora. Algunas cuestiones requerirán ciertos sacrificios de tu parte, sin embargo, contarás con la fuerza necesaria para salir airoso ante cada desafío. Será preciso destinar más tiempo a lo que más te agrada hacer, dar paso a lo creativo y utilizar tu destreza y habilidad en aquello que dominás. Desarrollarás un notable don de seducción, esta influencia propicia las conquistas y asegura el triunfo en el amor. Momentos intensos en pareja, mucha comunicación, ternura y pasión.

Tendencia : excelente para atender temas de salud.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Estos días serán propicios para el Gato en cuanto a atender asuntos relacionados al hogar, así como ciertos cambios en el ámbito laboral. Un período de grandes desafíos en el que podrás recuperar territorio en el área laboral y resolver temas pendientes en lo personal. Será preciso plantear tus propósitos con precisión y sin omitir detalles, de este modo lograrás enfocarte y contar con la adhesión de los demás. Un nuevo punto de partida en cuanto al lugar que querés ocupar en lo social, la carrera y la imagen que proyectás. Posibles enamoramientos y nuevos romances con alguien de tu entorno laboral o relacionado a tus actividades.

Tendencia : Una misteriosa protección te aleja de cualquier riesgo.

En el horóscopo chino, los signos se determinan por el año de nacimiento de una persona Pixabay

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón iniciará una etapa de desarrollo, crecimiento y prosperidad a través de decisiones bien pensadas, mayor madurez y sabiduría a la hora de manejar las energías. Aprovechá al máximo la buena influencia que recibirás esta semana ya que serán días óptimos para ofrecer productos o recibir cobros atrasados. Nuevas actividades artísticas o culturales te llevarán a ampliar tu círculo social y encontrar personas interesantes con quienes compartir excitantes momentos. En las relaciones vivirás un tiempo conciliador, en un ambiente de armonía y enamoramiento. Procurá no ser tan exigente ni crítico con tu pareja.

Tendencia : elegir entre dos caminos.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Grandes posibilidades para la Serpiente de liberarse de ciertas trabas que la han limitado últimamente. Actuando con orden y disciplina podrás concretar muchos asuntos postergados. La ansiedad podría volverte un poco distraído, en especial al comenzar la semana. Deberás reforzar la concentración para evitar complicaciones Momento ideal para implementar una alimentación más ordenada y sana; así como realizar cambios en tu rutina o comenzar alguna actividad física. En el amor, las circunstancias podrían provocar algún desborde emocional. Procurá no cometer viejos errores, habrá situaciones que se repiten y te ponen a prueba.

Tendencia : equilibrar los opuestos sin llegar a los extremos.

El horóscopo chino de esta semana para el Gato Freepik

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Los proyectos del Caballo se irán encaminando. Si bien suponen esfuerzos, los beneficios no tardarán en llegar. Enfocarte de manera práctica y decidida te hará superar cualquier obstáculo. Tu sensibilidad te puede volver vulnerable a influencias que podrían ser dañinas. Deberás protegerte y procesar sabiamente las energías. Esta sensibilidad te brindará un magnetismo especial que causará un fuerte impacto. Oportuno para aclarar las ideas y conectar con los verdaderos deseos. Habrá momentos de intensa pasión e intimidad en las parejas, aunque los celos, las peleas y las discusiones también estarán a la orden del día.

Tendencia : evitá involucrarte emocionalmente con las opiniones ajenas.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra luchará contra reloj para llegar a hacer todo. Tus empeños te llevarán a la conquista de nuevos desafíos y ganarás la confianza de personas importantes. Intentá repartir equitativamente tiempo y energía entre el trabajo o estudio y tus asuntos personales y seres queridos, ya que te encontrarás abocado a tus tareas y podrías descuidar otros asuntos importantes. Notarás una influencia positiva en este período que será útil para poner en orden asuntos pendientes del hogar, trámites y papeles. En el amor, será en la intimidad que hallarás la fórmula en la pareja para alcanzar esa comunión que tanto necesita la Cabra.

Tendencia : algo nuevo se está gestando con fuerza en tu interior.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Tiempo ideal para realizar aquellos esfuerzos y sacrificios que exige la vida para alcanzar una meta mayor y satisfactoria. La necesidad de estabilidad te hará interesar en las cosas prácticas, el orden y la organización. Sistemático y esmerado en la labor cotidiana, el Gallo es reacio a dejar un trabajo o una actividad a medias. Deberás cuidarte y no excederte al asumir demasiadas responsabilidades ya que la tensión podría provocar estrés y afectar tu bienestar. Una buena noticia en cuanto a las finanzas trae alivio al bolsillo. Para el amor, es tiempo de fortalecer vínculos, desarrollar empatía y subsanar cualquier desacuerdo.

Tendencia : desarrollar autoestima, valorar tus capacidades y experiencia.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

La influencia de esta semana llevará al Perro a realizar varios replanteos respecto a los pasos a seguir. Algún asunto es probable que se trabe o sufra postergaciones. El estancamiento y las demoras podrían generar cierta impotencia. Deberás manejar con habilidad los temas prácticos y esperar para tomar decisiones importantes. Con el correr de los días tu lado más inspirado se irá acentuado, y es posible que encuentres la forma de desarrollar estos aspectos al máximo. Podrás poner el foco en tus deseos más profundos y será un excelente momento para establecer prioridades y objetivos.

Tendencia : gestionar los impulsos emocionales que puedan perjudicar las relaciones.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Los planes del Chancho se desarrollarán con cierta lentitud y si algunos obstáculos surgen en el camino, deberá mantener fría la cabeza y no tomar decisiones impulsivas que afecten los resultados que espera. Intentá vivir de manera positiva y dinámica para que los aspectos tensos no generen energías que se estanquen y puedan detonar. Estarás en una fase muy fértil en ideas, con el correr de los días tu comunicación mejorará y recopilarás mucha información, será el momento de hacer planes y mostrar ambición. Descubrimiento interno que favorecerá los enamoramientos y las relaciones en general.

Tendencia : feliz reencuentro con viejas amistades.