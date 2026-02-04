Así le irá cada signo del Zodíaco en el trabajo durante febrero

Febrero de 2026 es clave para la reorganización profesional y la apertura mental. El segundo mes del año inició con la temporada de Acuario, que sugiere repensar la postura, objetivos y propósito en el trabajo. Puede que sean semanas en las que muchos cuestionen su vocación o rutinas. Esto se debe a que el signo del aguador promueve una mirada innovadora sobre la cotidianeidad para romper con los esquemas.

En tanto, la Luna llena en Leo del pasado 1° de febrero generó el deseo de reconocimiento profesional y de sentirse valorado dentro del ámbito laboral. Por su parte, Urano finaliza su tránsito retrógrado el 4 de febrero, lo que da un alivio y desbloquea ciertos problemas. Sin embargo, hacia mediados de mes Mercurio y Venus entran en Piscis, lo que genera una energía más intuitiva y sensible, con distracciones y desprolijidades.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

El día 14, Saturno ingresa en Aries, lo que potencia el sentido de responsabilidad y compromiso. Este movimiento da valentía, energía y capacidad de acción para quienes deseen alcanzar puestos de liderazgo. Uno de los acontecimientos más importantes del mes se dará el 17 de febrero, con el eclipse solar anular y la Luna nueva en Acuario, que marca un nuevo inicio en la forma de proyectarse profesionalmente.

A continuación, cómo vivirá cada signo del zodíaco su plano laboral en febrero y consejos a tener en cuenta.

Aries

Este signo de Fuego atraviesa un mes laboral con ciertas exigencias, producto del ingreso de Saturno en su constelación el 14 de febrero. Este tránsito lo enfrenta a ciertas normas y le pide mayor estructura en su vida cotidiana. Es un gran momento para ordenarse y clasificar las prioridades para alcanzar una mayor productividad que podría conducir a los resultados que tanto desea.

Tauro

Las personas de Tauro sentirán un gran alivio en febrero, gracias al fin de Urano retrógrado, un movimiento planetario que lo afectó durante los últimos meses. Podrán volver a retomar proyectos que quedaron pendientes, obtener recompensas por su trabajo o recibir buenas noticias durante estos días. La clave del mes es mantener la mente abierta, puesto que no todo se dará de la manera precisa en que lo desean.

Géminis

El signo de los gemelos gozará de un mes lleno de creatividad y nuevas ideas. La temporada de Acuario lo inspira a considerar nuevas alternativas de generar dinero o agilizar sus métodos de trabajo. De todos modos, los geminianos deberán evitar firmar contratos, realizar reuniones o tomar decisiones repentinas durante los últimos días del mes por el tránsito retrógrado de su regente, Mercurio.

Cáncer

Sugirán dudas para las personas de Cáncer en su trabajo durante febrero (Foto: Freepik)

Los nacidos bajo el signo del cangrejo sentirán ciertas dudas durante este mes. La temporada de Acuario sugiere independencia y libertad, aspectos que a su mente comunitaria les cuesta. Es momento de reflexionar acerca de qué cambios pueden adoptar para este nuevo año, sin dejar de lado su esencia.

Leo

Febrero es un mes clave para Leo, debido a que marca ciertas tendencias y concluye ciclos del pasado. Es un momento ideal para celebrar ciertos logros, cultivar relaciones con compañeros de trabajo o crear nuevas conexiones que podían ser de gran ayuda para su futuro profesional.

Virgo

Los virginianos atraviesan un mes de ajustes en su rutina laboral. La temporada de Acuario los invita a equilibrar sus exigencias con momentos de relajación para evitar el estrés. La clave del mes se encuentra en comprender que no siempre requieren de preocupación, control excesivo y rapidez para obtener los resultados que tanto desean.

Libra

El signo de la balanza deberá revisar la manera en la que se vincula en su trabajo y cómo afecta a sus resultados. Muchas veces, sus nacidos evaden conflictos o conversaciones difíciles por el miedo de lastimar a otros. Febrero le sugiere que porten una postura más profesional, sin dejar de lado la amabilidad que tanto le caracteriza.

Escorpio

Este signo de Agua sentirá el deseo de renovarse en este mes. Los astros lo ayudan a encontrar nuevas alternativas, lugares o puestos de trabajo que lo completen y lo hagan sentir realizado. Es momento de tomar acción y no quedarse en el miedo de qué pensarán los demás o el rechazo.

Sagitario

Las personas de Sagitario tendrán más creatividad en febrero Shutterstock - Shutterstock

El segundo mes del año presenta a Sagitario la oportunidad de trabajar en su creatividad. Sin embargo, Saturno le sugiere mantener cuidado de ciertas estructuras. El mensaje para el arquero es encontrar el equilibrio entre la responsabilidad y la libertad de pensar nuevas ideas y posibilidades.

Capricornio

Las personas de Capricornio comienzan este mes con la necesidad de organizarse. Luego de la temporada de su cumpleaños, puede que hayan responsabilidades postergadas. Este período les sirve a los capricornianos como punto de partida en un nuevo año, para dejar atrás lo que ya no les funciona y considerar nuevas formas de trabajo

Acuario

En su temporada y con la presencia de la Luna nueva, el signo del aguador vivirá grandes cambios en febrero. El eclipse solar del 17 en su signo marcan un nuevo comienzo profesional y se abren nuevas oportunidades para reinventarse. El consejo del mes le sugiere evaluar con cautela y no asumir más compromisos de los que se creen capaces.

Piscis

Mercurio y Venus en este signo de Agua generan ciertas distracciones para sus nacidos. Puede que se sientan más sensibles, por lo que ciertos conflictos, cancelaciones o problemas en el trabajo podrían afectarlos de más. Es importante que separen su vida profesional de la personal.