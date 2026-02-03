Así le irá a cada signo del Zodíaco en el amor durante febrero

Febrero se presenta como un mes intenso y romántico, con un clima astrológico especial que podría ser transformador en el plano afectivo. La temporada Acuario invita a cuestionar, renovar las energías y pensar en aquello que ya no sirve o es impuesto. Existe una necesidad de redefinición vincular, una búsqueda de libertad emocional y vínculos más honestos. Son semanas en las que muchos sentirán el deseo de alejarse de estructuras o creencias pasadas.

El mes inició con la Luna llena en Leo del domingo 1° de febrero, un momento clave en que se pueden haber dado a conocer anhelos y metas que no eran claras antes.

En tanto, este viernes 6 Mercurio ingresa a Piscis, constelación a la que se sumará Venus cuatro días más tarde. Estos tránsitos aportan un clima romántico, empático y sensible, donde las emociones se viven con mayor profundidad. Sin embargo, marca cierta tendencia a la idealización y expectativas un tanto irrealistas.

El día 14 Saturno ingresa a Aries, lo que invita a la madurez emocional y pensar acerca de qué responsabilidades se asumen en los vínculos. Tres días más tarde, ocurrirá uno de los acontecimientos más esperados del año. Se trata del eclipse solar anular, que coincide con la Luna nueva en Acuario. Estos hitos marcan un antes y un después en la forma de amar, puesto que proponen nuevas maneras de relacionarse con otros y pueden sugerir el comienzo de romances diferentes.

Durante los últimos días de febrero, Mercurio comienza una corta retrogradación, lo que puede complicar ciertas conversaciones y generar malos entendidos. Es importante cuidar de las palabras y no dejarse llevar por el impulso en esta época.

A continuación, cómo afectarán los tránsitos planetarios de febrero a cada signo del Zodíaco y las tendencias en el amor.

Aries

Las personas de Aries atraviesan este mes con ciertos desafíos. Saturno les pide alcanzar una mayor maduración emocional, tomar consciencia acerca de la responsabilidad en el amor, los tratos y el cuidado de las palabras. Es un momento ideal para manejar los impulsos y sincerarse con sus deseos internos al evaluar cuáles son coherentes con sus relaciones y conductas.

Tauro

El signo del toro se encuentra afectado por la Luna Llena del pasado 1° de febrero, que trajo pensamientos, dudas y ciertos asuntos a resolver con la familia. En ese sentido, puede que sus nacidos se replanteen el rol que ocupan en ciertas dinámicas. Es tiempo de evaluar acerca de cómo priorizan sus emociones en diferentes vínculos y la necesidad de encontrar el equilibrio entre las demandas externas y las internas.

Géminis

Este mes obliga a las personas de Géminis a tener un diálogo honesto con su pareja Shutterstock - Shutterstock

La posición de Mercurio, su planeta regente, alerta a los geminianos acerca de la necesidad de diálogo honesto en sus vínculos afectivos. Las primeras semanas del mes son ideales para conversar con sinceridad, antes del movimiento retrógrado de este astro. Por su parte, el eclipse puede develar ciertas verdades ocultas, por lo que es importante que mantener la calma y no actuar con impulsividad.

Cáncer

Este signo de Agua se encuentra ante un mes un tanto desafiante. La temporada de Acuario lo saca de su zona de confort y pone a prueba la seguridad en sus dinámicas amorosas. Sin embargo, Venus en Piscis potencia el deseo de conexión profunda y comprensión mutua, energía que sus regidos pueden aprovechar para experimentar cosas nuevas.

Leo

La Luna Llena en su constelación trajo cierta intensidad y nerviosismo para el signo del león. Son días que su estado anímico se pondrá a prueba, con dudas, sensibilidad y necesidad de afecto. La clave del mes es ser realista y comprender que su entorno cuenta con sus propios procesos, los cuales no siempre están alineados a los propios.

Virgo

Las personas de Virgo atraviesan un momento introspectivo en el amor, con ciertos cuestionamientos y dudas acerca de la libertad en sus vínculos. Sin embargo, la llegada de Mercurio y Venus en Piscis las ayudará a distenderse, encontrar momentos de diversión y soñar a lo grande en cuanto a sus metas en la pareja.

Libra

Este signo de Aire comienza un proceso de análisis en sus relaciones amorosas, gracias a la energía de Acuario que presenta planteos y reflexiones necesarias. El mensaje para los librianos en febrero es que, si bien la verdad puede ser difícil, es importante enfrentarla para avanzar.

Escorpio

Las personas pueden tener desacuerdos o enfrentamientos con su persona especial en febrero SHUTTERSTOCK - Shutterstock

El signo del escorpión es otro de los signos afectados en el plano amoroso durante estas semanas. Vivirán con mayor intensidad, lo que puede generar ciertas peleas o desacuerdos con su persona especial. Sus nacidos deben ser pacientes, hablar con calma y tomarse un tiempo para meditar en soledad antes de exponer sus dudas o pensamientos.

Sagitario

Febrero trae nuevas reflexiones para el signo del arquero, en especial con el eclipse del 17 que devela verdades que serán difíciles de omitir. Existen dinámicas que cambiarán para siempre y el aprendizaje radica en aceptar los cambios para evolucionar hacia una mejor versión.

Capricornio

El signo de la cabra comienza un mes con las energías renovadas, luego de la temporada de su cumpleaños. Sin embargo, la Luna Llena pudo haber traído una revisión emocional profunda. Es probable que los capricornianos se encuentren más sensibles que de costumbre, pero no por ello deberán rechazar este proceso.

Acuario

En su temporada, las personas de Acuario viven un mes clave en el plano afectivo. La Luna nueva y el eclipse solar del 17 de febrero en su signo marcan un nuevo capítulo en su vida amorosa. Es momento de redefinir la manera de amar, desde la empatía y la sensibilidad.

Piscis

La presencia de Mercurio y Venus en su signo, el signo de los peces vivirán un mes intenso y pasional. Es hora de tener esas conversaciones difíciles, plantear las expectativas a su persona especial y trabajar en conjunto por un vínculo más libre, pero sin dejar de lado el compañerismo.