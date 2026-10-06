Así le irá cada signo del Zodíaco en el trabajo durante octubre en la Argentina

Octubre se presenta como un período de revisión, ajustes y toma de decisiones importantes en el ámbito profesional. Son semanas que invitan a analizar procesos, corregir errores y fortalecer estructuras que permitan un crecimiento más sólido a largo plazo. Se priorizará la observación y la estrategia antes que la improvisación.

Uno de los movimientos más relevantes ocurrió el 3 de octubre, cuando Venus inició su retrogradación en Escorpio. Este tránsito puede llevar a replantear acuerdos laborales, asociaciones o proyectos que requieren una evaluación más profunda. Muchas personas sentirán la necesidad de revisar si sus esfuerzos están siendo valorados de manera adecuada o si ciertos compromisos continúan teniendo sentido.

La Luna nueva en Libra del día 10 favorece nuevos comienzos, negociaciones y alianzas. Es una energía que ayuda a encontrar puntos de encuentro y alcanzar acuerdos beneficiosos. Sin embargo, la llegada de Mercurio retrógrado el 24 podría generar demoras, cambios de planes o dificultades en la comunicación, por lo que conviene actuar con cautela antes de firmar documentos o asumir compromisos importantes.

Qué dicen los astros shutterstock - Shutterstock

La Luna llena en Tauro del 26 trae resultados, definiciones y una mirada más concreta sobre asuntos económicos o laborales. Además, Saturno y Urano permanecen retrógrados durante todo el mes. Saturno impulsa una revisión de responsabilidades y objetivos de largo plazo, mientras que Urano puede generar cambios inesperados que obliguen a adaptarse a nuevas circunstancias. Neptuno retrógrado también continúa activo, ayudando a distinguir entre expectativas idealizadas y posibilidades reales.

A continuación, cómo afectará la energía astrológica de octubre a cada signo del Zodíaco en el trabajo.

Aries

El carnero atraviesa un período donde la paciencia será más valiosa que la velocidad. La energía de octubre le invita a revisar proyectos en marcha antes de iniciar nuevas aventuras laborales. La Luna nueva en Libra favorece acuerdos y colaboraciones, mientras que Mercurio retrógrado podría retrasar respuestas o negociaciones. Será importante evitar decisiones impulsivas y concentrarse en construir bases sólidas para los meses siguientes.

Tauro

Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra encuentran en octubre una oportunidad para consolidar esfuerzos realizados anteriormente. La Luna llena en Tauro del 26 representa uno de los momentos más importantes del mes, ya que podría traer resultados concretos o noticias esperadas desde hace tiempo. Saturno retrógrado les recuerda la importancia de la disciplina, mientras que Urano les invita a mantenerse abiertos frente a cambios inesperados.

Géminis

Las personas de Géminis vivirán semanas donde la flexibilidad será una herramienta fundamental. Mercurio retrógrado hacia el final del mes podría generar modificaciones en planes o proyectos que parecían definidos. Es un tiempo ideal para llevar a cabo reuniones, retomar contacto y aprovechar las oportunidades vinculadas al trabajo en equipo.

Cáncer

Los nacidos bajo este signo del elemento Agua comienzan octubre enfocados en encontrar mayor estabilidad profesional. Venus retrógrado podría llevarlos a cuestionar determinadas dinámicas laborales o asociaciones que ya no generan satisfacción. Es una etapa favorable para reorganizar prioridades y concentrarse en objetivos concretos. Si logran actuar con paciencia, podrán obtener respuestas valiosas acerca de la dirección que desean seguir.

Leo

El signo del león atraviesa un mes que le exige administrar sus recursos con inteligencia. Algunas situaciones podrían avanzar más lentamente de lo esperado, pero eso no significa que los resultados estén en riesgo. Hacia finales de octubre será importante revisar detalles antes de asumir compromisos o tomar decisiones definitivas.

Virgo

Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra encuentran en octubre una oportunidad para perfeccionar procesos y optimizar recursos. Se trata de semanas ideales para organizar tareas pendientes, corregir errores y mejorar métodos de trabajo. Mercurio retrógrado aconseja revisar documentos y prestar atención a los detalles. La energía del mes favorece el crecimiento gradual y sostenido más que los avances rápidos.

La energía laboral, según los astros Shutterstock

Libra

La balanza protagoniza uno de los momentos más favorables del período gracias a la Luna nueva en Libra del 10 de octubre. Este tránsito impulsa nuevos proyectos, alianzas y acuerdos profesionales. Sin embargo, será importante mantener expectativas realistas y evitar comprometerse más allá de sus posibilidades. Neptuno retrógrado les invita a observar cada situación con objetividad antes de tomar decisiones relevantes.

Escorpio

Las personas de Escorpio vivirán un mes intenso en materia laboral. Venus retrógrado en su constelación puede llevarlas a replantear objetivos, asociaciones o estrategias de crecimiento. La llegada del Sol a Escorpio el 23 aumenta su capacidad de liderazgo y fortalece su determinación. Es una etapa propicia para analizar proyectos a largo plazo y realizar ajustes que mejoren sus perspectivas futuras.

Sagitario

Los nacidos bajo este signo del elemento Fuego atraviesan semanas donde será necesario combinar entusiasmo con prudencia. Algunas oportunidades podrían requerir mayor análisis antes de ser aceptadas. Mercurio retrógrado favorece la revisión de planes y estrategias. La clave del mes consiste en evitar apresuramientos y dedicar tiempo a evaluar las consecuencias de cada decisión profesional antes de avanzar.

Capricornio

La cabra encuentra en octubre un escenario favorable para fortalecer estructuras y consolidar proyectos importantes. Saturno retrógrado, su planeta regente, tiene una influencia significativa durante todo el período y le invita a revisar responsabilidades, metas y compromisos asumidos. Puede que algunas situaciones requieran ajustes, pero estos cambios contribuirán a construir una base más estable para el futuro.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

Acuario

Las personas de Acuario sentirán con fuerza la influencia de Urano retrógrado, que puede generar cambios inesperados o replanteos dentro del ámbito laboral. Lejos de representar un obstáculo, esta energía les ayuda a identificar nuevas posibilidades de crecimiento. La Luna nueva en Libra favorece acuerdos y colaboraciones. Será importante mantener una actitud flexible frente a escenarios que no se desarrollen según lo previsto.

Piscis

El signo de los peces vive octubre con una combinación de intuición y reflexión. Neptuno retrógrado les invita a analizar con mayor realismo determinadas expectativas profesionales. Es posible que descubran nuevas formas de administrar recursos o encarar proyectos pendientes. La Luna llena en Tauro aporta claridad respecto a cuestiones prácticas y económicas. La clave del mes radica en confiar en sus capacidades sin perder de vista los detalles concretos.

Signo Período de su temporada Aries 21 de marzo – 20 de abril Tauro 21 de abril – 21 de mayo Géminis 22 de mayo – 21 de junio Cáncer 22 de junio – 23 de julio Leo 24 de julio – 23 de agosto Virgo 24 de agosto – 23 de septiembre Libra 24 de septiembre – 23 de octubre Escorpio 24 de octubre – 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre – 22 de diciembre Capricornio 23 de diciembre – 20 de enero Acuario 21 de enero – 19 de febrero Piscis 20 de febrero – 20 de marzo