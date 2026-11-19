El Sol (fuente de energía del Zodíaco) se despide de Escorpio y el domingo ingresa en Sagitario. Esta temporada inaugura la sensación de fin de año: tiempo de celebración y mayor sociabilidad. De a poco, cambia la vibración: se va la densidad de Escorpio y aparece una energía más optimista, que se potencia por la conjunción de Marte (planeta de la acción) y Júpiter (planeta de la expansión) en Leo. Por su parte, la Luna se encuentra en fase creciente y se prepara para adquirir carácter de llena en Géminis el próximo martes. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) y los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis).

Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Qué dicen los astros para esta semana Freepik

Ascendente en Aries

Este fin de semana todavía se siente fuertemente la unión de Marte (tu regente) con Júpiter (planeta de la expansión) en Leo en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es un gran momento para empezar algo que te entusiasme, animarte a un cambio de imagen y mostrarte de una manera más llamativa.

Tip: a brillar.

Ascendente en Tauro

El Sol se despide de Escorpio, tu eje complementario, pero es posible que todavía estés bajo el efecto de esta temporada que nunca pasa desapercibida para vos. Además, Mercurio (planeta de la comunicación) continúa en la zona de tu carta natal asociada a la pareja y Venus (tu regente) transita por Libra. Todo apunta a que tu situación vincular te está tomando mucho tiempo y cabeza.

Tip: hacé lugar para otras cosas.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Escorpio y mantiene activa la zona de tu carta natal asociada a la rutina. Puede ser un buen momento para descartar algunos hábitos que no te suman o incluso para cambiar de raíz un patrón de comportamiento que se está volviendo compulsivo. Por otro lado, el ingreso del Sol (fuente de energía del zodíaco) en Sagitario, tu eje complementario, pone el foco en la pareja.

Tip: las cosas pueden ser distintas.

Ascendente en Cáncer

La Luna (tu regente) se encuentra en fase creciente y este fin de semana transita por Aries y Tauro, mientras se prepara para adquirir carácter de llena en Géminis el martes. Son movimientos de bajo impacto con lo cual puede ser un buen momento para registrar sin sugestión cómo te estás sintiendo.

Tip: escuchá tus dudas.

A cada ascendente le depara algo distinto Freepik

Ascendente en Leo

Los recorridos de Marte (planeta de la acción) y Júpiter (planeta de la expansión) en tu signo mantienen la llama del entusiasmo y la pasión encendida: ya sea en tu pareja, en tu trabajo o ante un nuevo proyecto. Lo importante es sintonizar esa vibración de avance y confianza para hacer lo que gusta.

Tip: dejate guiar por la intuición.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Escorpio y mantiene activa la zona de tu carta natal asociada a la comunicación con energía de precisión y perspicacia. Es una combinación interesante para poner en juego de cara a una negociación laboral o vincular ya que se agudiza tu capacidad de leer lo que le pasa al otro.

Tip: con franqueza.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su marcha directa en tu signo y te propone priorizar lo que te hace sentir en armonía y calma. Puede ser un buen momento para ir a un spa, para regalarte un mimo y conectar con el placer.

Tip: el disfrute es combustible de tu bienestar.

Ascendente en Escorpio

Este fin de semana el Sol se despide de tu signo y puede ser una buena oportunidad para ver qué enseñanza te deja tu temporada: ¿hay algún resentimiento que pide ser escuchado? ¿pudiste dejarte transformar por un conflicto? El recorrido de Mercurio (planeta de la comunicación) por tu signo puede ayudar a descifrar cómo te estás sintiendo ahora.

Tip: cuidado con los absolutos.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) sostiene su unión con Marte en Leo en la zona de tu carta natal asociada al sentido vital, los viajes y la vocación. La energía insiste en algo que para vos es determinante y crucial: ¿para qué haces lo que hacés? Esta configuración ayuda a afinar la puntería, a concentrarte en aquello que te da identidad y sentido.

Tip: el heroísmo solo existe en las películas.

El horóscopo de esta fin de semana

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries y este fin de semana descansa de las interacciones planetarias. Mientras tanto, el mayor voltaje energético se da en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad, donde se unen Marte (planeta de la acción) y Júpiter (planeta de la expansión) en Leo. Es buen momento para ir a fondo de una situación conflictiva con confianza en que habrá una resolución.

Tip: ¿qué guía tus acciones?

Ascendente en Acuario

La zona de tu carta natal asociada a la pareja se mantiene muy activa por los recorridos de Marte (planeta de la acción) y Júpiter (planeta de la expansión) en Leo, tu eje complementario. En términos psicológicos, puede ser que estés ante una situación inédita de exaltación y optimismo. Es buen momento para actuar con más confianza en función de lo que querés.

Tip: el deseo puede ser un poco caprichoso.

Ascendente en Piscis

Mientras que Neptuno (regente del ascendente en Piscis) continúa su marcha retrógrada por Aries, este fin de semana el mayor voltaje energético se da en la zona de tu carta natal asociada a la rutina, donde Marte (planeta de la acción) y Júpiter (planeta de la expansión) sostienen su conjunción en Leo. Esta configuración te llena de energía y vitalidad, puede ser el combustible que necesitabas para vencer la inercia.