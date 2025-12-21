LA NACION

Horóscopo de Cáncer de hoy: domingo 21 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 21 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer

Horóscopo de Cáncer de hoy: domingo 21 de diciembre de 2025

No dude en las determinaciones que debe tomar en este momento, ya que luego pueden surgir errores de los que se puede lamentar. Piense bien antes de actuar.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el domingo 21 de diciembre

Amor: Debe aplicar todas las herramientas de seducción que tiene, aprovechando que el amor esta cerca suyo. No mire para otro lado, déjese conquistar.

Riqueza: Por más que no haya concretado ese negocio hasta el momento, sepa que va bien encaminado para lograrlo. Solo le falta poner un poco más de energía.

Bienestar: Sepa que deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Evite presionarse, ya que el tiempo actuará a su favor después de tantos inconvenientes. En esta jornada, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba.

Amor: Durante toda esta jornada, podría sentirse un poco triste y solo. Abandone su egocentrismo y entréguese a los brazos de su amado. Coméntele que es lo que le sucede.

Riqueza: Sepa que no es una etapa optima en el país para definir futuros trabajos o compromisos financieros. Manténgase en la actividad que esta desarrollando.

Bienestar: Etapa para aumentar su vitalidad y entusiasmo por la vida. No permita que la rutina lo abrume y busque alguna actividad que lo saque de lo habitual.

Por Renata Dossi
