Horóscopo de Cáncer de hoy: jueves 13 de noviembre de 2025

Seguramente en esta jornada, se cruce con gente un poco agresiva. Despreocúpese, porque muchas de las ironías y las críticas que le hagan lo tendrán sin cuidado.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el jueves 13 de noviembre

Amor: Noche oportuna para conquistar el corazón de la persona que le quita el sueño, ya que se sentirá atraído por esa persona que usted creía que era una amistad.

Riqueza: Tendrá noticias de un proyecto antiguo. Deberá evaluar si aun le conviene ejecutarlo, ya que podría surgir algún riego si no actúa de forma responsable.

Bienestar: Tiempo para que pruebe cosas nuevas, realice algo que lo haga sentir bien. Necesitará transformar su enojo en una actividad productiva, prueba con el arte.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Haga uso de su audacia y su fuerza magnética para superar todos los obstáculos que se le presenten en esta jornada. Sepa que nadie podrá detenerlo.

Amor: No juegue con fuego porque puede llegar a quemarse, evite las aventuras. Corte con las mentiras porque tarde o temprano las cosas salen a la luz.

Riqueza: Deberá imponer toda su sagacidad en el desarrollo de ese nuevo proyecto creativo que tenia en mente hace meses. Tendrá todo a su favor y le ira genial.

Bienestar: Anímese y pruebe con la terapia de Flores de Bach para combatir sus molestias y dolencias corporales. Desintoxique a su hígado de tanta medicación.

