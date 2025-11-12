Horóscopo de Cáncer de hoy: miércoles 12 de noviembre de 2025

Haga uso de su audacia y su fuerza magnética para superar todos los obstáculos que se le presenten en esta jornada. Sepa que nadie podrá detenerlo.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el miércoles 12 de noviembre

Amor: No juegue con fuego porque puede llegar a quemarse, evite las aventuras. Corte con las mentiras porque tarde o temprano las cosas salen a la luz.

Riqueza: Deberá imponer toda su sagacidad en el desarrollo de ese nuevo proyecto creativo que tenia en mente hace meses. Tendrá todo a su favor y le ira genial.

Bienestar: Anímese y pruebe con la terapia de Flores de Bach para combatir sus molestias y dolencias corporales. Desintoxique a su hígado de tanta medicación.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

No permita que sus pensamientos solo giren en torno a lo material. Tendría que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe de la gente que lo quiere.

Amor: Piense bien que es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años. Procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario.

Riqueza: No desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. A pesar de todo, podrá superar sin ningún problema los obstáculos que se interpongan.

Bienestar: Recuerde conservar la lucidez en los momentos que se siente desconcertado. Trate de no dejarse confundir por esos sueños fantasiosos que esta teniendo.

