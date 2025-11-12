Horóscopo de Cáncer de hoy: miércoles 12 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 12 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer
- 1 minuto de lectura'
Haga uso de su audacia y su fuerza magnética para superar todos los obstáculos que se le presenten en esta jornada. Sepa que nadie podrá detenerlo.
Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio
Qué le espera a Cáncer el miércoles 12 de noviembre
Amor: No juegue con fuego porque puede llegar a quemarse, evite las aventuras. Corte con las mentiras porque tarde o temprano las cosas salen a la luz.
Riqueza: Deberá imponer toda su sagacidad en el desarrollo de ese nuevo proyecto creativo que tenia en mente hace meses. Tendrá todo a su favor y le ira genial.
Bienestar: Anímese y pruebe con la terapia de Flores de Bach para combatir sus molestias y dolencias corporales. Desintoxique a su hígado de tanta medicación.
Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer
No permita que sus pensamientos solo giren en torno a lo material. Tendría que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe de la gente que lo quiere.
Amor: Piense bien que es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años. Procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario.
Riqueza: No desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. A pesar de todo, podrá superar sin ningún problema los obstáculos que se interpongan.
Bienestar: Recuerde conservar la lucidez en los momentos que se siente desconcertado. Trate de no dejarse confundir por esos sueños fantasiosos que esta teniendo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 10 al 16 de noviembre
- 2
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 10 al 16 de noviembre
- 3
Trabajo y carrera en noviembre 2025: ¿qué le depara a tu signo del Zodíaco este mes?
- 4
Amor y pasión en noviembre 2025: ¿cómo afectan la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?