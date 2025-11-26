Horóscopo de Cáncer de hoy: miércoles 26 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 26 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer
Intente madurar y evite prestar atención a los juicios ajenos, decida por si mismo. Si sigue retrasando demasiado sus planes, no podrá llevarlos a cabo.
Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio
Qué le espera a Cáncer el miércoles 26 de noviembre
Amor: Su corazón se sentirá revitalizado, gracias a esa persona tan especial que conoció. Aproveche y abra su corazón que se sentirá plenamente feliz.
Riqueza: Momento para arriesgarse. Comprenda que si se sigue limitando por miedo a perder, nunca en su vida podrá consolidar y generar nuevos ingresos.
Bienestar: En caso de haber comenzado el gimnasio, trate de no exigirse demasiado en las actividades deportivas, de lo contrario, podría surgir algún desgarro.
Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer
Intente cultivar su mundo interior y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Si necesita ayuda, pida un consejo a ese amigo.
Amor: Evite que un malentendido eche a perder todo lo que ha logrado con su pareja durante años. Piense antes de tomar una decisión para no arrepentirse después.
Riqueza: Sepa que teniendo Júpiter en su signo, lo favorecerá en los cambios laborales, los negocios y la obtención de dinero. Aproveche esta buena energía.
Bienestar: Hoy sus nervios podrían jugarle una mala pasada. Busque un centro de salud e intente controlar todos los pensamientos aprendiendo a hacer Yoga.
