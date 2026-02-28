Horóscopo de Cáncer de hoy: sábado 28 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 28 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer
- 1 minuto de lectura'
A causa de su natural diplomacia hará que todo su equipo de trabajo recurra a usted. Todos saben que siempre esta dispuesto a dar buenas soluciones.
Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio
Qué le espera a Cáncer el sábado 28 de febrero
Amor: No permita que los celos y la envidia intoxiquen el vínculo amoroso. Aléjelos de sus pensamientos y si tiene algún problema háblelo directamente con su pareja.
Riqueza: Escoja el camino donde se encuentran las mejores posibilidades para concretar esas nuevas propuestas laborales. Fíjese con que personas se asocia.
Bienestar: No se autodestruya emocionalmente. Seria ideal que se quite de adentro todas las cuestiones que le hacen mal y así podrá fortalecer su alma.
Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer
Probablemente, se sentirá presionado entre la diversión y el deber en esta jornada. Lo mejor será que se entregue a la soledad y ponga en orden sus ideas.
Amor: Sepa que sentirá deseos de compartir una salida con su enamorado en esta noche, pregúntele a donde quiere salir y reserve un lugar. Organícela sin demora.
Riqueza: Intente trabajar con más dedicación frente a los desajustes económicos que tiene, ya que en cualquier momento podrían transformarse en un abismo.
Bienestar: Haga lo posible para no aferrarse a las ilusiones perdidas. En la noche, decídase y disfrute de una salida programada con sus amigos más íntimos.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 23 de febrero al 1° de marzo
- 2
Los mejores días para cortarse el pelo en marzo en la Argentina, según el calendario lunar 2026
- 3
Cuáles son los signos del Zodíaco menos egoístas
- 4
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 23 de febrero al 1° de marzo