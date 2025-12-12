LA NACION

Horóscopo de Cáncer de hoy: viernes 12 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 12 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer

Guíese por su instinto, sepa que esto le ayudará a detectar de inmediato si alguien intenta perjudicarlo profesionalmente. Cuídese de la gente negativa.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el viernes 12 de diciembre

Amor: Procure no temerle al compromiso. Será un buen momento para empezar a planear junto a su alama gemela el futuro de la relación amorosa que tienen.

Riqueza: Si no se encuentra lo debidamente informado para invertir en ese negocio. Deberá consultar a un amigo antes de tomar esa decisión financiera.

Bienestar: Tiempo oportuno para que se tome un descanso, ya que hace días se encuentra al borde de estrés. Realice alguna actividad que lo libere de las tensiones acumuladas.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Intente hacer lo posible para superar los miedos que lo agobian en el momento que siempre que debe tomar una decisión importante en su vida. Relájese.

Amor: Si es que esta en pareja debe aprender a dar y recibir en la relación. Debe comprender que el amor se construye de a dos. No sea individualista en la relación.

Riqueza: Seria muy positivo para su vida, si intenta ser más organizado. Así, podrá cumplir con todos los objetivos y evitará cualquier problema que se le presente.

Bienestar: Prepárese en este día, ya que su rendimiento físico e intelectual no será el habitual de todos los días. Tómese con calma cada una de las situaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Por Renata Dossi
