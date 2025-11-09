Horóscopo de Capricornio de hoy: domingo 9 de noviembre de 2025

En este día, trate de desplegar en primer lugar sus propios deseos, proyectos y trasmítaselos a su vínculo cercano. Ellos sabrán acompañarlo en todo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el domingo 9 de noviembre

Amor: Despreocúpese de las obligaciones, ya que será un día esplendido para disfrutarlo en familia. Pídaselo para pasarlo en compañía de sus hijos o sobrinos.

Riqueza: Piense y busque nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados hace tiempo. Si es necesario, asóciese a ese amigo que tiene.

Bienestar: Jornada oportuna para realizarse un chequeo medico. Deje de ser tan obstinado y concurra al medico clínico para ver en que estado esta su salud.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

En este día, evite dejarse inducir por la nostalgia. No se olvide que su impulso y alegría son sus principales aliados, confíe en su percepción.

Amor: Momento para que inicie una relación con miras a un futuro compartido. Deje de jugar con los sentimientos ajenos, si esa persona no le interesa.

Riqueza: Tendrá que evitar que las relaciones personales interfieran dentro del ámbito laboral. Intente dejar afuera los problemas que trae de su casa.

Bienestar: Prepárese anímicamente, ya que se encontrará muy susceptible ante las situaciones que se le presente. Trate de no ser vulnerable y poder superarlas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |