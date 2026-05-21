Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 21 de mayo de 2026

En esta jornada, sepa que no soportará que nadie lo contradiga. Intente cambiar su postura, de lo contrario, nadie querrá mantenerse a su lado.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el jueves 21 de mayo

Amor: Prepárese, ya que surgirá un recuerdo de su pasado que le oprimirá demasiado el corazón. Trate de revertir la situación cambiando de pensamiento.

Riqueza: Entienda que no siempre surgen buenas oportunidades a nivel laboral. Pero si le ofrecen alguna, aproveche la situación en forma medida y equilibrada.

Bienestar: Nunca se olvide que ocuparse de la salud, también es una forma de quererse más. Concurra al medico y realícese los estudios periódicos de rutina.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Debería tomar todos los recaudos de aquellas personas que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda. Su percepción lo ayudará a descubrir la verdad.

Amor: No presione a su pareja a tomar definiciones apresuradas, respete los tiempos. Dialogue con su alma gemela y el vínculo se fortalecerá en poco tiempo.

Riqueza: Se impresionará ante el apoyo incondicional que le brindarán sus compañeros en el ámbito laboral. Agradézcales la buena actitud que tuvieron con usted.

Bienestar: Momento oportuno para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento y además alejarse de aquellas personas que le emiten energía negativa.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |