Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 23 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 23 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
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Será un excelente momento para protegerse frente a las determinaciones apresuradas y darse el tiempo necesario para las decisiones importantes.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el jueves 23 de abril
- Amor: No intente forzar las cosas sin sentido. Seguramente, su pareja se mostrará fría y distante. Relájese, ya vendrán mejores momentos en el amor.
- Riqueza: Descubrirá nuevas habilidades profesionales que ignoraba por completo. Sepa que muchas de las cuales lo ayudarán a encarar esos negocios exitosos.
- Bienestar: Sepa que necesitará hacer una depuración física. Utilice la fitoterapia, ya que lo ayudará a eliminar las toxinas acumuladas en su organismo.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
No dude en las determinaciones que debe tomar en este momento, ya que luego pueden surgir errores de los que se puede lamentar. Piense bien antes de actuar.
- Amor: Debe aplicar todas las herramientas de seducción que tiene, aprovechando que el amor esta cerca suyo. No mire para otro lado, déjese conquistar.
- Riqueza: Por más que no haya concretado ese negocio hasta el momento, sepa que va bien encaminado para lograrlo. Solo le falta poner un poco más de energía.
- Bienestar: Sepa que deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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