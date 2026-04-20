Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 20 al 26 de abril

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El avance y la realización serán la tendencia en esta etapa. No valdrá estancarse en razonamientos absurdos o pensamientos obsesivos. Ir hacia adelante contra viento y marea deberá ser la consigna en estos días para vencer cualquier obstáculo que se presente. Sabrás concretar todos tus proyectos por más ambiciosos que parezcan, así como rodearte de gente positiva que potencie tu energía. La Rata es independiente y muchas veces toma el amor como un juego; en este tiempo, un deslumbramiento inesperado atrapará a este signo y huir no será una opción.

Tendencia : el amor llama a tu puerta.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Nuevos aires soplarán en la vida del Búfalo. El momento demandará una visión diferente con respecto a todo: la familia, pareja, amigos, incluso el trabajo. Se impone otro tipo de escala de valores, una nueva manera de percibir lo que te rodea con mayor comprensión y sensibilidad, pero sin dejar de tener los pies bien afianzados en la realidad, como es la tendencia para este signo. En el aspecto laboral, es buen momento para la firma de acuerdos y contratos, además de formar sociedades comerciales o iniciar negocios. En tanto, el amor se tornará más fuerte y la sexualidad estará a flor de piel.

Tendencia : buenas decisiones que te acercan al amor.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Será una buena semana para el Tigre en cuanto a conocer gente y crecer profesionalmente. La suerte estará de tu lado y concretarás algunos de tus sueños. Pero deberás protegerte de los celos o envidias profesionales y ser discreto al mantener en reserva tus proyectos. La sensibilidad estará orientada hacia el orden, lo particular y el detalle. En ese sentido, desarrollarás un profundo sentido de responsabilidad y te sentirás más seguro al elegir nuevos caminos y actividades. Por otro lado, se despierta tu lado más intuitivo; el poder de seducción de este signo aumenta y las sensaciones se acentúan, con una tendencia a vivir todo de una manera dramática.

Tendencia : días para explorar al máximo la creatividad.

Gato (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El buen humor y el optimismo marcarán esta etapa, que será muy movida y altamente productiva para el Gato. Cualquier trámite o asunto pendiente podrá tener soluciones rápidas en estos días. Luego de una etapa más exigente, las obligaciones laborales te darán un respiro y todo será más fácil y fluido. Puede que haya novedades en cuanto a las comunicaciones y vida social. Igualmente, la salud será motivo de atención, pero no necesariamente en un sentido negativo: posibles actividades al aire libre, cambios en la dieta y más ejercicio. Por otro lado, los acuerdos a los que llegues en el plano sentimental serán duraderos.

Tendencia : movimiento y búsqueda de nuevos desafíos.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Todo se acelera, toma peso y relevancia y empuja al Dragón a realizar, en muchos casos, un giro de 180 grados. Los sucesos fluirán sin retrasos ni entorpecimientos, así que te sentirás particularmente movilizado y motivado a la acción y los nuevos emprendimientos. Pero esta vez sabrás mantener un ritmo constante, pero moderado: un equilibrio necesario entre osadía y precaución que te llevará a obtener excelentes resultados. La influencia del momento te hará sentir más espiritual, con una comprensión más profunda de las consecuencias que cada decisión trae consigo.

Tendencia : madurez y certeza en cada pensamiento y acción.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Luego de algunos reveses económicos, el momento ofrecerá oportunidades para acrecentar las ganancias. La Serpiente posee una actitud firme y sin dilaciones, puesto que sabe descubrir a tiempo verdades ocultas y sacar provecho aun en las situaciones más adversas. En muchos casos, será preciso deshacerte de ciertas cargas que no te pertenecen y algunas situaciones o personas que puedan resultar pesados lastres; todo será revisado y es posible que tomes decisiones para transformar aquello que te resulte negativo o limitante. En cuanto al amor, no aceptarás palabras evasivas y estarás dispuesto a resolver cualquier conflicto.

Tendencia : fuerza interior capaz de vencer cualquier obstáculo.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Las circunstancias pondrán al Caballo al trote para ir en busca de sus objetivos. La consigna será no detenerse en el camino con dudas o temores. Es necesario confiar en que sabrás manifestar tu lado más artístico y creativo, desplegarás tus talentos y ganarás la carrera por varios cuerpos. En algunos asuntos podrás sentirte confundido: principalmente en la esfera de las amistades y conocidos puede hacerse notar un clima algo enrarecido, una especie de neblina que no te deja ver clara la situación. Será conveniente apoyarte en tu sentir y tu intuición, así como escuchar a tu corazón antes de enjuiciar o tomar decisiones definitivas.

Tendencia : combatir la rutina con actividades placenteras.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Continúa un fuerte ritmo laboral que mantendrá a la Cabra ocupada, pero también con grandes posibilidades de brillar, destacar y estar bien considerada profesionalmente. De todos modos, deberás estar atento porque las energías pueden evaporarse, en parte debido al esfuerzo y la tensión laboral. En ese sentido, este será un período propicio para fortalecerte y mejorar, pero para evitar el estrés será necesario dar tiempo a la distracción y dejar un poco de lado el altísimo grado de exigencia. En el amor habrá fluctuaciones: mientras para muchos puede haber desencuentros o rupturas, otros iniciarán una relación con alguien inesperado.

Tendencia : tu tenacidad natural se manifestará al máximo.

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Inteligente, sagaz y osado, el Mono sabrá cuándo y dónde invertir para obtener ganancias más abundantes. Podrán surgir propuestas ventajosas posiblemente relacionadas con el extranjero o lugares lejanos. También lo concerniente a estudios o cursos de cualquier tipo se verá favorecido. La economía contará con viento a favor y serán muchos los que logren revertir una tendencia negativa en cuanto al dinero, deudas y compromisos adquiridos. De todos modos, este signo impulsivo y con una fuerte personalidad deberá cuidar la palabra. El buen carácter disipa las angustias y concreta uniones.

Tendencia : destinar tiempo a los buenos amigos.

Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

El horóscopo chino de esta semana para el Gallo

Reservado y moderado, el Gallo es minucioso, detallista y exigente porque ama la perfección. En esta etapa, experimentará ciertos replanteos de fondo y cambios de esquemas en la forma de ser y actuar que manifestarán su lado más luminoso. Notarás que lo que sentís y te motiva ganará en importancia en esta etapa. En un plano más práctico, lo vinculado a las finanzas compartidas será tema de atención, dado que puede haber un nuevo enfoque en tu economía y la que compartís con socios o pareja. En este período, surgirán nuevos objetivos y prioridades para este signo que renovarán la esperanza.

Tendencia : una promesa que se cumple.

Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

El Perro necesitará equilibrar tiempo y energía entre los asuntos laborales y las cuestiones personales, ya que habrá mucha demanda en ambas áreas de vida. El trabajo exigirá a este signo estar atento, no distraerse y centrarse en rendir más. Habrá presiones, responsabilidades y trabajo duro al iniciar la semana. Pero también es un tiempo propicio para acercarse a los seres amados. Es un buen momento para las asociaciones, pero deberás evitar polémicas y discusiones, en especial en la pareja. Es preciso dejar que los demás intervengan y opinen sobre ciertas cuestiones. Las decisiones compartidas obtendrán grandes logros.

Tendencia: mantener una actitud positiva.

Chancho (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

Será una semana tranquila y sin grandes novedades en cuanto al trabajo, puesto que las finanzas de este signo se mantendrán estables. Puede que haya novedades sobre viajes o la llegada de personas que llegan desde lejos pudiendo beneficiar las actividades del Chancho. En el ámbito personal, es tiempo de realizar cambios trascendentes, como desterrar emociones y sentimientos negativos o bien comenzar una actividad que venías postergando. Si estás sola o solo, será buen momento para iniciar romances. El cuidado y las innovaciones estéticas traen muchas satisfacciones y te harán sentir más a gusto con vos mismo.

Tendencia : creer que es posible es clave para que suceda.