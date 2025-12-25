Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 25 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 25 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
- 1 minuto de lectura'
Prepárese, ya que obtendrá una excelente jornada para cualquier proyecto que quiera poner en practica, en especial si se trata de su vida personal.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el jueves 25 de diciembre
Amor: Si el amor toca a su puerta, préstele más atención. Deje de inhibirse en la intimidad y demuestre su poder de seducción con la persona que conozca.
Riqueza: Procure dejar los problemas laborales fuera de su casa, de esta forma no interferirán en su pareja. Evite tener peleas con su alma gemela por este tema.
Bienestar: Sepa que es el momento para que vea lo que registra su cuerpo e intente bajar todas las exigencias mentales que esta teniendo hace meses y lo tensionan.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Evite debilitarse, ya que todo va a salir como tenia planeado. Aunque la lentitud a usted lo exaspere, sepa que tendrá que ser paciente para alcanzar el éxito.
Amor: Intente probar con un diálogo pacifico, haciéndolo de esta forma le producirá un cambio importante en la relación que tiene con su alma gemela.
Riqueza: Evalúe si esta en condiciones de cumplir a termino con lo que le exigen a diario en su trabajo, así podrá alcanzar el éxito económico rápido.
Bienestar: Realice una salida nocturna con sus amigos después de la jornada laboral. Intente salir a tomar algo o a cenar a ese bar que tanto le gustan.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Temporada de Capricornio: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente
- 2
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 22 al 28 de diciembre
- 3
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 22 al 28 de diciembre
- 4
Cuándo empieza el Año Nuevo chino 2026