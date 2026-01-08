Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 8 de enero de 2026

Trate de esforzarse y cambiar su actitud, ya que su exceso de orgullo no le permitirá aceptar las criticas. Hoy le darán un consejo que lo beneficiará para su futuro.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el jueves 8 de enero

Amor: Surgen algunas situaciones confusas en el plano afectivo. Trate de comunicarse con su familia con serenidad y pida las explicaciones que necesita.

Riqueza: Anímese y deje de dudar en concretar ese negocio que viene postergando hace varios meses. Etapa donde debe evitar firmar contrato o documentos.

Bienestar: Si hoy cuenta con un poco de tiempo libre, debe aprovechar el momento para dedicarlo a las tareas hogareñas. Lo disfrutará mucho junto a su familia.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Transitará por un período de dudas en las amistades y cierto negativismo con la gente que lo rodea. Momento de conocer gente nueva y cambiar el entorno.

Amor: Prepárese ya que Venus le reavivará el deseo de encontrar a la persona ideal para compartir su vida. Si se encuentra en pareja, transitará el mejor momento de la relación.

Riqueza: Jornada para poner freno a los movimientos financieros y tratar de equilibrar la economía. Por la tarde, realice una lista de todas las deudas que tiene pendientes.

Bienestar: No permita que su energía se agote, solo comprométase hasta donde puede hacerlo. Conserve la postura, de lo contrario, sufrirá contracturas y cefaleas.

