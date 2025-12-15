Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 15 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 15 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
Seguramente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que lo limitaban para tomar una propia determinación.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el lunes 15 de diciembre
Amor: Controle sus ansias de dominio, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares que podrían terminar muy mal. Intente ser más paciente.
Riqueza: Prepárese y enfóquese en muchos de los nuevos negocios que le ofrecieron hace poco, ya que le generarán demasiada abundancia monetaria y prosperidad.
Bienestar: Esquive los problemas que se interponen en su vida y le afectan negativamente. Procure liberarse de todas las personas que lo molestan y no lo dejan en paz.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Intente ser más claro a la hora de evaluar cada una de sus decisiones. Muchas de sus dudas y confusiones pueden llegar a dañar su inteligencia natural.
Amor: Su pareja le impondrá limites precisos a su espíritu aventurero. No se ofenda y reconozca que los necesita, de lo contrario, se quedará solo.
Riqueza: Algunos temas financieros lo preocuparán demasiado. Durante esta jornada, evite utilizar la terquedad y pida asesoramiento si es que lo necesita.
Bienestar: Organice una salida al aire libre para esta tarde. Comprenda que el contacto con la naturaleza, lo hará recuperar la armonía perdida. Respire aire fresco.
