Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 22 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 22 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
1 minuto de lectura
Deje de cometer siempre el mismo error al desvalorizarse continuamente. Aunque usted no lo vea, sus méritos son muy bien reconocidos por la gente que lo rodea.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el lunes 22 de diciembre
Amor: Fíese por lo que quiere y no por lo que piensa, deje atrás las dudas para seguir a su corazón. Acerque más a la persona que lo acompaña hace tiempo.
Riqueza: Hace tiempo que esta pensando en realizarle un reclamo a su superior. Sepa que hoy no es el mejor momento, ya que no que existe un buen clima laboral.
Bienestar: Si se siente presionado anímicamente, debería recurrir a las terapia alternativas florales. Busque información y pruebe el efecto positivo en su vida.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Prepárese, ya que a causa de todos los esfuerzos que realizo en este tiempo será recompensado y reconocido. El éxito se acercará a usted rápidamente.
Amor: Muestre lo que siente y disfrute del momento junto a la persona que ama. Deje de guardarse adentro los sentimientos, sáquelos todos para afuera.
Riqueza: Evite exigirse más de lo habitual, ya que transitará un día muy tranquilo en el ambiente laboral. Aprovéchelo para poner al día muchas de sus tareas.
Bienestar: Momento para que aprenda a desprenderse de todo aquello que lo agobia en su vida y le provoca algún mal. Hágalo sin falta y se sentirá mucho mejor.
