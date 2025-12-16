Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 16 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 16 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
1 minuto de lectura
Sepa que será un día complicado, lo mejor será que se encierre en soledad. Evite tomar decisiones apresuradas, ya que se encontrará demasiado irritable.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el martes 16 de diciembre
Amor: Momento para que inicie una relación con miras a un futuro compartido. Deje de jugar con los sentimientos ajenos, si esa persona no le interesa.
Riqueza: Tendrá que evitar que las relaciones personales interfieran dentro del ámbito laboral. Intente dejar afuera los problemas que trae de su casa.
Bienestar: Si no se controla, sepa que la ansiedad se apoderará de usted. Busque alguna actividad o hobby, de esta forma evitará refugiarse en la comida.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Seguramente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que lo limitaban para tomar una propia determinación.
Amor: Controle sus ansias de dominio, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares que podrían terminar muy mal. Intente ser más paciente.
Riqueza: Prepárese y enfóquese en muchos de los nuevos negocios que le ofrecieron hace poco, ya que le generarán demasiada abundancia monetaria y prosperidad.
Bienestar: Esquive los problemas que se interponen en su vida y le afectan negativamente. Procure liberarse de todas las personas que lo molestan y no lo dejan en paz.
