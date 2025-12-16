LA NACION

Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 16 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del martes 16 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 16 de diciembre de 2025

Sepa que será un día complicado, lo mejor será que se encierre en soledad. Evite tomar decisiones apresuradas, ya que se encontrará demasiado irritable.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el martes 16 de diciembre

Amor: Momento para que inicie una relación con miras a un futuro compartido. Deje de jugar con los sentimientos ajenos, si esa persona no le interesa.

Riqueza: Tendrá que evitar que las relaciones personales interfieran dentro del ámbito laboral. Intente dejar afuera los problemas que trae de su casa.

Bienestar: Si no se controla, sepa que la ansiedad se apoderará de usted. Busque alguna actividad o hobby, de esta forma evitará refugiarse en la comida.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Seguramente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que lo limitaban para tomar una propia determinación.

Amor: Controle sus ansias de dominio, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares que podrían terminar muy mal. Intente ser más paciente.

Riqueza: Prepárese y enfóquese en muchos de los nuevos negocios que le ofrecieron hace poco, ya que le generarán demasiada abundancia monetaria y prosperidad.

Bienestar: Esquive los problemas que se interponen en su vida y le afectan negativamente. Procure liberarse de todas las personas que lo molestan y no lo dejan en paz.

Otras predicciones para hoy

Por Renata Dossi
