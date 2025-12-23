Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 23 de diciembre de 2025

Durante el día, sepa que con su vitalidad y pasión logrará llevar a buen termino los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables por usted.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el martes 23 de diciembre

Amor: Sepa que podrá producirse nuevos cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. Dejen de mirar el pasado y busquen la felicidad.

Riqueza: Procure liberar su energía y dejar que las propuestas económicas surjan sin presión. Período optimo para ampliar su negocio, no permita que nadie lo detenga.

Bienestar: Intente disminuir la irritabilidad y rigidez al relacionarse con su circulo intimo. Procure llevar su vida con más tranquilidad y paciencia.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Deje de cometer siempre el mismo error al desvalorizarse continuamente. Aunque usted no lo vea, sus méritos son muy bien reconocidos por la gente que lo rodea.

Amor: Fíese por lo que quiere y no por lo que piensa, deje atrás las dudas para seguir a su corazón. Acerque más a la persona que lo acompaña hace tiempo.

Riqueza: Hace tiempo que esta pensando en realizarle un reclamo a su superior. Sepa que hoy no es el mejor momento, ya que no que existe un buen clima laboral.

Bienestar: Si se siente presionado anímicamente, debería recurrir a las terapia alternativas florales. Busque información y pruebe el efecto positivo en su vida.

