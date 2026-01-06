Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 6 de enero de 2026

Este atento, ya que podrá recibir en este día diferentes criticas en torno a sus reacciones emocionales. Debería escucharlas y así podrá mejorar en las relaciones.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el martes 6 de enero

Amor: Intente comentarle a su pareja con naturalidad sus dudas, así podrá alcanzar el entendimiento con su alma gemela. Mantengan un dialogo activo entre ambos.

Riqueza: Intente saldar las deudas personales e impuestos pendientes que lo torturan hace tiempo. No permita que se sigan acumulando los intereses.

Bienestar: Intente darle rienda suelta a su alegría, ya que esos momentos difíciles han quedado atrás. No pierda tiempo que cosas que no valen la pena y lo mortifican.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Si se anima y comienza a apartar de su lado a las personas que le aportan problemas a su vida, pronto se sentirá liberado. Anímese y todo mejorará en poco tiempo.

Amor: Deje de buscar la felicidad en otras personas, entienda que uno mismo la genera día a día en la vida. No culpe a los demás de sus carencias afectivas.

Riqueza: Seguramente, algunos asuntos de dinero podrían volver a aparecer y terminar en un problema. Salde la deuda a tiempo y no tendrá ningún inconveniente.

Bienestar: Si esta comenzando una dieta, evite consumir alimentos con muchas calorías e incluir un alto contenido de proteínas en su alimentación diaria.

