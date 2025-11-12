Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 12 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 12 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
Intente sostener el equilibrio entre lo que desea y lo que otros le demandan. Sepa que todas las partes deben ser escuchadas para que reine la armonía.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el miércoles 12 de noviembre
Amor: Los enamoramientos fáciles podrían llevarlo a confundirse. Trate de focalizar lo que realmente pretende su corazón y así podrá encontrar a la persona justa.
Riqueza: Siendo tolerante, diplomático y muy optimista con su entorno laboral, obtendrá pronto el éxito profesional en cada uno de los objetivos que se propuso.
Bienestar: Corte con los malos hábitos, de lo contrario, su energía vital disminuirá. Quizás su malestar se debe a la falta de descanso, duerma todo lo que pueda.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Intente organizar mejor sus actividades diarias. Sepa que el desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el éxito de sus proyectos.
Amor: No caiga en la rutina y concrete los cambios que desea en su vida amorosa para sentirse aun más feliz. Si siente ganas de comprometerse, hágalo ya.
Riqueza: Sea precavido, ya que le propondrán algunos negocios demasiado tentadores pero de dudosa procedencia. Procure estudiar cada unos de los detalle y leer la letra chica.
Bienestar: No se sienta derrumbado, ya que por la noche su ánimo mejorará. Decídase y trate de contactar a sus amigos cercanos y júntense a cenar en algún bar.
