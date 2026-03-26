Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 27 de marzo?

El Sol continúa su recorrido en Aries (primer signo del Zodíaco) y el año nuevo astrológico ya va entrando en calor. Son días en que el tiempo se acelera, el ímpetu y las ganas de iniciar cosas están a flor de piel y nuestros cuerpos están más enérgicos. Sin embargo, como Saturno (planeta asociado al compromiso) también se encuentra en Aries y se une en conjunción con el Sol puede ser que el avance sea más lento o que las cosas llevan más trabajo.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

El Sol sigue su tránsito por Aries (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Ascendente en Aries

El Sol, Venus, Saturno y Neptuno se encuentran en tu signo. Esta gran disponibilidad energética te ayuda a ordenar prioridades, a sintonizar la brújula de tu deseo y ver por dónde serán tus próximos pasos en este nuevo año zodiacal.

Tip : no descuides la diplomacia.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por los últimos grados de Aries y se despide dejando una nueva relación con la autoestima y el amor propio. Son tiempos de maduración del deseo: el momento de asumir con honestidad qué querés realmente y animarte a ir por eso.

Tip : algunas cosas son arbitrarias.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa en Piscis y poco a poco empiezan a ser más nítidas las reflexiones y percepciones sobre lo que debe quedar atrás para liberar espacio mental y poder enfrentar una nueva etapa sin obstáculos neuróticos.

Tip : pensalo como un ensayo. Prueba y error.

Ascendente en Cáncer

La Luna (tu regente) se encuentra en fase creciente y este fin de semana transita primero por tu signo y luego en Leo. En términos psicológicos es una buena oportunidad para diferenciar entre lo que hacés por tu familia y lo que necesitás para tu propio bienestar.

Tip : si no te cuidas vos primero, es más difícil cuidar a los demás.

Qué tip semanal tiene cada ascendente

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido por Aries y activa la zona de tu carta natal asociada al extranjero y la vocación. En términos psicológicos es posible que estés con ganas de iniciar nuevos proyectos, de estudiar algo nuevo o incluso de planear un viaje largo. Simultáneamente, pueden ser días de mayor irritabilidad de modo que la recomendación es reforzar la actividad física para no descargar con agresividad.

Tip : que no te frene la primera traba.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa en Piscis, tu eje complementario, iluminando la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Es buen momento para revisar qué expectativas ideales pones en los demás y cuáles son realistas.

Tip : no todo puede medirse en términos de funcionalidad.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido por los últimos grados de Aries, tu eje complementario, y activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Es un buen momento para redefinir los términos de una relación. La unión del Sol con Saturno colabora para pactar acuerdos a largo plazo y afianzar compromisos afectivos.

Tip : la receptividad es un gran valor.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa avanzando en Acuario y activa la zona de tu carta natal asociada a la familia. Mientras tanto, Urano (planeta de los cambios) empieza a despedirse de Tauro, tu eje complementario. Son días de movimientos internos que todavía no tienen suficiente impronta como para salir al exterior. Algo está cambiando de forma silenciosa pero sostenida.

Tip : no fuerces los tiempos, confía en tu proceso.

Ascendente en Sagitario

Mientras que Júpiter (tu regente) continúa su marcha directa en Cáncer, la mayor concentración de planetas se da en Aries, en la zona de tu carta natal asociada a la identidad y la expresión personal. En ese sentido, es una buena oportunidad para desarrollar un proyecto creativo, para expandir tus horizontes de un modo arriesgado, con la impunidad y valentía de Aries.

Tip : no subestimes una buena conversación.

Horóscopo de la semana. Foto: Canva

Ascendente en Capricornio

Información energética importante para vos: Saturno (tu regente) continúa dando sus primeros pasos por Aries y estos días se une con Neptuno. Esta configuración no sucedía hace casi 28 años y poco a poco empieza a sentirse su impacto en el plano inconsciente. No te asustes: es un momento bisagra que te invita a revisar qué estructuras vale la pena seguir construyendo en función de tus sueños y qué cosas ya cumplieron su ciclo.

Tip : trabajá la frustración.

Ascendente en Acuario

Urano (tu regente) continúa su recorrido por los últimos grados de Tauro y está terminando de afinar los contornos de siete años de cambios en tu dinámica familiar. Son días para preguntarte qué lugar querés ocupar en tu familia y si el lugar que tenés ahora todavía te representa.

Tip : los cambios no siempre tienen justificación.

Ascendente en Piscis

Información energética importante para vos: Neptuno (tu regente) se encuentra en Aries y estos días conecta con Saturno (planeta asociado al compromiso). Pueden ser días en que algunas cosas no salgan como te gustaría y quizá ese sea el mayor desafío: no resignarse y seguir apostando por lo que te gusta, por tus objetivos y sueños a largo plazo.

Tip : a veces la respuesta llega de forma imprevista.

¿Cómo saber tu ascendente?