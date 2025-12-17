Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 17 de diciembre de 2025

Cuando intente enfrentar una situación deberá hacer uso de la honestidad y la serenidad. De esta forma, le permitirá lograr todo lo que desee para su vida.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el miércoles 17 de diciembre

Amor: Piense bien que es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años. Procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario.

Riqueza: Evite gastar porque si, ya que a fin de mes lamentará sus gastos superfluos. Adquiera solo aquello que le sea verdaderamente útil y vital para su vida.

Bienestar: La introspección le será de gran utilidad para evitar tensiones perjudiciales para su salud. Trate de tomarse un momento para reflexionar en soledad.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Sepa que será un día complicado, lo mejor será que se encierre en soledad. Evite tomar decisiones apresuradas, ya que se encontrará demasiado irritable.

Amor: Momento para que inicie una relación con miras a un futuro compartido. Deje de jugar con los sentimientos ajenos, si esa persona no le interesa.

Riqueza: Tendrá que evitar que las relaciones personales interfieran dentro del ámbito laboral. Intente dejar afuera los problemas que trae de su casa.

Bienestar: Si no se controla, sepa que la ansiedad se apoderará de usted. Busque alguna actividad o hobby, de esta forma evitará refugiarse en la comida.

