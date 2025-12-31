LA NACION

Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 31 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 31 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 31 de diciembre de 2025
Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 31 de diciembre de 2025

Sepa que no existen los resultados sin haber sufrido algún fracaso en el camino. Muchas veces nos ofrecen una nueva oportunidad para cumplir nuestras metas.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el miércoles 31 de diciembre

Amor: Momento para pensar más en si mismo. Si se encuentra sin pareja, espere a que aparezca esa persona exacta y que lo haga feliz en el amor. No se apure.

Riqueza: No desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. A pesar de todo, podrá superar sin ningún problema los obstáculos que se interpongan.

Bienestar: Busque actividades que lo relajen y lo desconecten de las obligaciones cotidianas que vive. Si no lo hace, podría sufrir una crisis emocional y física.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Intente organizar mejor sus actividades diarias. Sepa que el desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el éxito de sus proyectos.

Amor: No caiga en la rutina y concrete los cambios que desea en su vida amorosa para sentirse aun más feliz. Si siente ganas de comprometerse, hágalo ya.

Riqueza: Tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Compre lo que realmente necesita usar.

Bienestar: En este día, permítase disfrutar de un tiempo de ocio. Sepa que liberarse de la rutina diaria, será la mejor terapia. Lea un libro o mire una película.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de 2025 y los primeros días de 2026
    1

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de 2025 y los primeros días de 2026

  2. Qué depara el año 2026, según el horóscopo
    2

    Signo por signo: qué depara el año 2026, según el horóscopo de Jimena La Torre

  3. Estos son los cinco signos del Zodíaco menos arrogantes
    3

    Cuáles son los signos del Zodíaco menos arrogantes

  4. El horóscopo chino para la semana del 29 de diciembre al 4 de enero
    4

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 29 de diciembre al 4 de enero

Cargando banners ...