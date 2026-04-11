Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 11 de abril de 2026

Debe comprender que los objetivos necesitan su tiempo. Ármese de paciencia y trate de resolverlos uno por uno, de lo contrario, no alcanzará ninguno.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 11 de abril

Amor: Esté más atento a su alma gemela, como usted sabe ella se lo esta pidiendo hace tiempo y no hace nada. Intente darle lo que ella necesita en el amor.

Riqueza: Prepare las cosas y busque asesoramiento profesional para despejar todas las dudas sobre ese inconveniente financiero. Deje de dar tantas vueltas.

Bienestar: Busque alguna actividad que le devuelva la sonrisa que perdió hace tiempo, ya que hoy se despertará con los ánimos decaídos. Tome coraje y empiece.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Lo más recomendable para esta jornada cuando intente comunicarse con alguien, será que busque un diálogo conciliador sin confrontar a la gente que lo rodea.

Amor: Mantenga un dialogo activo con su alma gemela, dígale que la necesita mucho y que desea compartir sus emociones. No sea arrogante en el amor.

Riqueza: Trate de ser más conservador cuando tenga que tomar una determinaciones sus finanzas. Dé pasos seguros en vez, de tomar decisiones impulsivas.

Bienestar: Prepárese, ya que ese estado de confusión mental continuará en el día de hoy. Intente no asustarse y desesperarse, ya que todo pasará rápidamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |