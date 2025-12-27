LA NACION

Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 27 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 27 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

En determinadas situaciones, debería criticar un poco menos y ser más comprensivo con su entorno cercano. No todos pueden manejarse con la misma rapidez mental.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 27 de diciembre

Amor: Frente a la discusión que tuvo con su pareja en el día de hoy, procure adoptar una actitud diplomática y logrará revertir el enojo de su alma gemela.

Riqueza: Dentro de ese emprendimiento laboral que le han asignado, deberá hallar la dirección correcta y oportuna para poder complementarse con sus otros compañeros.

Bienestar: Le seria bueno que valore más sus deseos y se lance a la aventura sin pensar tanto. Modifique su forma de ser y pronto verá que se sentirá mucho mejor.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Comprenda que la imaginación y la creatividad que lo caracterizan, son las herramientas que le permitirán resolver las dificultades del día. No abuse de ellas.

Amor: Momento donde se sentirá muy a gusto con la persona que ama y vivirá una intensa jornada. Procure invitar a su alma gemela a algún espectáculo y cenar.

Riqueza: Prepárese, que los buenos tiempos vuelven y surgirán magnificas propuestas económicas. Proyecte sus ideas y podrá destacarse dentro del área laboral.

Bienestar: Seria bueno que resguarde su equilibrio psíquico. Intente relajarse y descanse un poco más. No permita que la rutina diaria le empañe la tarde.

