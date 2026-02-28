Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 28 de febrero de 2026
Sera un momento donde tendrá que detener un poco la marcha. Intente realizar una mirada hacia su interior y retome el camino de manera consciente.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el sábado 28 de febrero
Amor: Piense sobre los reclamos que le esta haciendo su pareja hace mucho tiempo y modifique cuanto antes sus actitudes. Evite ser tan terco en sus relaciones.
Riqueza: Busque la oportunidad justa para modificar y aplicar sus estrategias laborales y así podrá obtener ese buen rédito económico que tanto busco.
Bienestar: Aprenda a como cuidar su salud. Intente alivianar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina y a enfrentar los inconvenientes de la manera más sana.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Durante esta jornada, sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene, no se ahogue en ellos. Crea en usted mismo y todo saldrá como esperaba.
Amor: Sepa que la sensualidad con la que contará hoy, lo volverá irresistible. Obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso.
Riqueza: Caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. Si tiene que negociar, el mejor recurso será utilizar la diplomacia.
Bienestar: Relájese y deje de preocuparse por lo material, ya que se siente muy agotado. Un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y recuperará su lucidez mental.
