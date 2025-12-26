Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 26 de diciembre de 2025

Comprenda que la imaginación y la creatividad que lo caracterizan, son las herramientas que le permitirán resolver las dificultades del día. No abuse de ellas.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 26 de diciembre

Amor: Momento donde se sentirá muy a gusto con la persona que ama y vivirá una intensa jornada. Procure invitar a su alma gemela a algún espectáculo y cenar.

Riqueza: Prepárese, que los buenos tiempos vuelven y surgirán magnificas propuestas económicas. Proyecte sus ideas y podrá destacarse dentro del área laboral.

Bienestar: Seria bueno que resguarde su equilibrio psíquico. Intente relajarse y descanse un poco más. No permita que la rutina diaria le empañe la tarde.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Prepárese, ya que obtendrá una excelente jornada para cualquier proyecto que quiera poner en practica, en especial si se trata de su vida personal.

Amor: Si el amor toca a su puerta, préstele más atención. Deje de inhibirse en la intimidad y demuestre su poder de seducción con la persona que conozca.

Riqueza: Procure dejar los problemas laborales fuera de su casa, de esta forma no interferirán en su pareja. Evite tener peleas con su alma gemela por este tema.

Bienestar: Sepa que es el momento para que vea lo que registra su cuerpo e intente bajar todas las exigencias mentales que esta teniendo hace meses y lo tensionan.

