Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 27 de febrero de 2026

Durante esta jornada, sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene, no se ahogue en ellos. Crea en usted mismo y todo saldrá como esperaba.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 27 de febrero

Amor: Sepa que la sensualidad con la que contará hoy, lo volverá irresistible. Obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso.

Riqueza: Caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. Si tiene que negociar, el mejor recurso será utilizar la diplomacia.

Bienestar: Relájese y deje de preocuparse por lo material, ya que se siente muy agotado. Un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y recuperará su lucidez mental.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Aproveche el momento para revalorizar su autoestima y comenzar a desplegar las virtudes con las que cuenta en la vida. Busque algún proyecto que lo motive.

Amor: Ya que hace días están compartiendo mucho más tiempo juntos, tenga mucha compresión con su alma gemela. Evite atacarse entre ustedes, caso contrario, terminarán en crisis.

Riqueza: Relájese, ya que su intuición lo ayudará a sortear los inconvenientes que puedan llegar a aparecer y finalmente sin esfuerzos podrá lograr sus proyectos con éxito.

Bienestar: Si pretende recuperar en su vida la armonía, deberá realizar una búsqueda espiritual. Intente aumentar la positividad y así encontrará el bienestar.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

