Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 27 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 27 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
- 1 minuto de lectura'
Durante esta jornada, sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene, no se ahogue en ellos. Crea en usted mismo y todo saldrá como esperaba.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el viernes 27 de febrero
Amor: Sepa que la sensualidad con la que contará hoy, lo volverá irresistible. Obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso.
Riqueza: Caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. Si tiene que negociar, el mejor recurso será utilizar la diplomacia.
Bienestar: Relájese y deje de preocuparse por lo material, ya que se siente muy agotado. Un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y recuperará su lucidez mental.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Aproveche el momento para revalorizar su autoestima y comenzar a desplegar las virtudes con las que cuenta en la vida. Busque algún proyecto que lo motive.
Amor: Ya que hace días están compartiendo mucho más tiempo juntos, tenga mucha compresión con su alma gemela. Evite atacarse entre ustedes, caso contrario, terminarán en crisis.
Riqueza: Relájese, ya que su intuición lo ayudará a sortear los inconvenientes que puedan llegar a aparecer y finalmente sin esfuerzos podrá lograr sus proyectos con éxito.
Bienestar: Si pretende recuperar en su vida la armonía, deberá realizar una búsqueda espiritual. Intente aumentar la positividad y así encontrará el bienestar.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 23 de febrero al 1° de marzo
- 2
Los mejores días para cortarse el pelo en marzo en la Argentina, según el calendario lunar 2026
- 3
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 23 de febrero al 1° de marzo
- 4
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 27 de febrero?