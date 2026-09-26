Horóscopo de Capricornio sábado 26 de septiembre: cuidá tu estabilidad

En este sábado 26 de septiembre, los nacidos bajo el signo de Capricornio enfrentan una jornada que requiere de tu mejor gestión emocional y financiera. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de hoy, es fundamental que logres transmitir tus deseos y proyectos a tu entorno cercano para sentirte respaldado. En el plano del amor, tu atención será requerida por un familiar; intentá hacerte un espacio sin descuidar tu paz mental. Respecto a tu dinero y riqueza, es momento de aplicar un freno a tus movimientos económicos y medir tus gastos con mayor cautela. Finalmente, para tu bienestar, evitá la desorientación que puede generar la sobrecarga de tareas: respirá, organizate y recordá que el equilibrio es la clave que propone el horóscopo del zodiaco para vos.

En este día, trate de desplegar en primer lugar sus propios deseos, proyectos y trasmítaselos a su vínculo cercano. Ellos sabrán acompañarlo en todo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 26 de septiembre

Amor: Hoy seguramente reciba una llamada y deba visitar a un familiar que necesita de su ayuda. Hágase un tiempo cuando sale del trabajo y vaya a brindarle su mano.

Riqueza: Incorpore un freno a los movimientos financieros que últimamente esta teniendo y trate de equilibrar su propia economía. Mida los gastos que realiza.

Bienestar: Prepárese, ya que será una jornada complicada donde tendrá que pensar en muchas cosas y podría sentirse un tanto desorientado. Intente tranquilizarse.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Después de tantos inconvenientes, al fin encontrará el equilibrio. Podrá pisar el suelo firme y estará en condiciones de resolver todos los temas importantes.

Amor: No permita que su alma gemela lo presione con una actitud autoritaria, haga valer su postura. Dialoguen correctamente y lleguen a un acuerdo pacifico entre ambos.

Riqueza: Comprenda que debe invertir energía en proyectos posibles, deje de empañarse con obstáculos insuperables. Intente ver más allá de sus deseos.

Bienestar: En caso de sentirse superado este día, seria bueno que no se deje manipular por la ansiedad y la impaciencia. Respire hondo, piense y luego actúe.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |