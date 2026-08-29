Horóscopo de Capricornio sábado 29 de agosto: evitá errores financieros

En este sábado 29 de agosto, las predicciones y recomendaciones astrológicas para Capricornio sugieren que mantengas la firmeza en tus convicciones para evitar errores evitables. Es un momento clave para que conectes con tu bienestar personal a través de actividades como el yoga o la meditación, dándole al cuerpo el tiempo que se merece. En el plano del amor, el zodiaco te pide soltar las heridas del pasado para tomar decisiones con mayor claridad. Por otro lado, en temas de dinero, sé precavido ante posibles demoras comerciales y buscá asesoramiento profesional antes de comprometer tus bienes, ya que la cautela será tu mejor aliada para cerrar esta jornada del horóscopo con tranquilidad.

Manténgase firme en cada uno de sus pensamientos. En caso que deba tomar una decisión piénselo bien, ya que puede actuar erróneamente y salir perdiendo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 29 de agosto

Amor: Procure sanar las viejas heridas que tiene en el corazón. Deje de mirar el pasado y tome ya una decisión. Piense que quiere hacer en el amor.

Riqueza: Surgirán demoras en las transacciones comerciales. Asesórese antes de invertir sus bienes, de lo contrario, podría tener una gran perdida económica.

Bienestar: Dedíquele un poco más de tiempo al cuerpo. Trate de relajarse a través de la meditación o el yoga. Anótese por la web a alguna clase en el gimnasio que esta asociado.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Mientras más intente que las cosas sucedan tal como desea, más obstáculos encontrará en su camino para concretarlas. Deje que todo fluya solo.

Amor: Jornada ideal para abandonar los rencores del pasado y de una vuelta de pagina a esos viejos problemas que acarrear con su pareja hace mucho tiempo.

Riqueza: Deténgase y analice la conveniencia de esa compra. Sepa que podría estar gastando más dinero de lo debido. Busque precios en diferentes lugares.

Bienestar: Momento propicio para disfrutar de su esfuerzo. Si esta pensando en comprase ese electrodoméstico que tanto desea para su hogar, no lo dude y dese el gusto.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |