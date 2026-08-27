Eclipse Lunar de Piscis: qué significa signo por signo hoy, viernes 28 de agosto

Los eventos astronómicos marcan el pulso de los ciclos de la Tierra y, desde la astrología, dialogan directamente con los procesos de conciencia. A lo largo del año, los eclipses se presentan siempre en pares sobre un mismo eje zodiacal; este 2026 cuenta con cuatro fenómenos en total —divididos entre el eje Virgo-Piscis y Leo-Acuario—. Tras los eclipses solares de febrero y de este mes, la serie continúa este 27 de agosto con un eclipse parcial de Luna llena. En la Argentina, el evento ofrece el espectáculo de ver a la Luna adquirir una tonalidad rojiza. Sin embargo, más allá de la observación astronómica, este fenómeno genera un profundo impacto energético.

El eclipse hará que la luna tenga un tono rojizo (Freepik)

Para comprender su alcance, es fundamental tener en cuenta que un eclipse no opera de manera aislada ni al margen del mapa natal de cada persona. Estos acontecimientos señalan hitos dentro de procesos más amplios. En particular, este eclipse de Luna llena en Piscis cierra un ciclo de dos años iniciado en septiembre de 2024 en el eje Virgo-Piscis. Al suceder en el signo de los peces, conecta directamente con el plano emocional, invitando a honrar los cierres y a finalizar etapas de forma amorosa.

En términos astrológicos, el eclipse ocurre en el grado 5 de Piscis, afectando de manera más directa a los signos mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis). Para identificar qué área específica de la vida se activa durante esta jornada, es conveniente conocer tanto el signo solar como el ascendente.

Aries

Sol: Este eclipse trae una energía de aceptación. Invita a aflojar la búsqueda constante de sentido y respuestas para todo; bajo esa actitud de entrega, una situación confusa puede aclararse.

Este eclipse trae una energía de aceptación. Invita a aflojar la búsqueda constante de sentido y respuestas para todo; bajo esa actitud de entrega, una situación confusa puede aclararse. Ascendente: Señala un cierre silencioso pero de gran impacto: ayuda a aquietar la ansiedad que exige tener todos los frentes resueltos.

Tauro

Sol: Presenta la oportunidad de soltar el control sobre aquello que no depende de la voluntad personal, demostrando el efecto liberador de abandonar ese mecanismo.

Presenta la oportunidad de soltar el control sobre aquello que no depende de la voluntad personal, demostrando el efecto liberador de abandonar ese mecanismo. Ascendente: Ilumina con cierta incomodidad la zona asociada a las amistades y los planes a futuro, haciendo tangible e irrefutable que ciertas dinámicas ya cambiaron.

Géminis

Sol: Aporta claridad emocional y permite ponerle nombre a una vivencia que ya se percibía interiormente pero costaba asimilar.

Aporta claridad emocional y permite ponerle nombre a una vivencia que ya se percibía interiormente pero costaba asimilar. Ascendente: Señala la importancia de fijar límites firmes en el ámbito laboral. Puede manifestarse como un “basta” o como un cambio en la exigencia y la intensidad depositadas en el trabajo.

Cáncer

Sol: Brinda una vibración compasiva para atravesar emociones fluctuantes e indecisas sin juzgarlas. Permite reconocer malestares tanto en el diálogo cotidiano como en espacios terapéuticos.

Brinda una vibración compasiva para atravesar emociones fluctuantes e indecisas sin juzgarlas. Permite reconocer malestares tanto en el diálogo cotidiano como en espacios terapéuticos. Ascendente: Vuelve frágil una certeza que funcionaba como sostén. Aunque al principio genere desconcierto, luego sobreviene una sensación de alivio y liberación.

Leo

Sol: Evidencia que las prioridades de los últimos años implicaron dejar de lado otros aspectos vitales que ahora reclaman atención. Es un momento propicio para recalibrar y equilibrar.

Evidencia que las prioridades de los últimos años implicaron dejar de lado otros aspectos vitales que ahora reclaman atención. Es un momento propicio para recalibrar y equilibrar. Ascendente: Activa la zona ligada a la intimidad y al inconsciente, mostrando que la apertura y la vulnerabilidad traen consigo maduración interna.

Virgo

Sol: Ayuda a poner un freno a personas u situaciones avasallantes. Trae una sensación de agotamiento que funciona como impulso definitivo para dar vuelta la página.

Ayuda a poner un freno a personas u situaciones avasallantes. Trae una sensación de agotamiento que funciona como impulso definitivo para dar vuelta la página. Ascendente: Moviliza la casa de la pareja y los vínculos estrechos, sacando a la superficie malestares que requieren ser trascendidos. Abordar el conflicto como una vía de transformación permitirá fortalecer las relaciones.

Libra

Sol: Pide reducir la intensidad de la vida social y de las actividades diarias. Es probable experimentar un cansancio sin causa evidente debido a un proceso de combustión interna; resulta ideal buscar momentos de silencio y soledad.

Pide reducir la intensidad de la vida social y de las actividades diarias. Es probable experimentar un cansancio sin causa evidente debido a un proceso de combustión interna; resulta ideal buscar momentos de silencio y soledad. Ascendente: Pone la atención en el manejo del tiempo y las rutinas diarias, indicando que es momento de adoptar un nuevo orden.

Escorpio

Sol: Destaca el valor de la amistad como un refugio innegociable de contención. Al mismo tiempo, ofrece la oportunidad de dejar ir el rencor como vía de ligazón con los demás.

Destaca el valor de la amistad como un refugio innegociable de contención. Al mismo tiempo, ofrece la oportunidad de dejar ir el rencor como vía de ligazón con los demás. Ascendente: Tras dos años de reconfiguración progresiva, la zona de la identidad cierra deudas emocionales y culpa acumulada que nunca le perteneció.

Sagitario

Sol: Deja al descubierto un conflicto en el terreno profesional que ya no resulta posible eludir. No es imperativo tomar decisiones de inmediato, pero sí asumir la realidad sin negaciones.

Deja al descubierto un conflicto en el terreno profesional que ya no resulta posible eludir. No es imperativo tomar decisiones de inmediato, pero sí asumir la realidad sin negaciones. Ascendente: Revela la importancia crucial de sentirse escuchado. Los argumentos lógicos quedan insuficientes si no van acompañados de empatía.

Capricornio

Sol: Genera interrogantes profundos sobre el rumbo vital que exigen ser atendidos. No hace falta resolverlos en el acto, sino darles espacio de reflexión.

Genera interrogantes profundos sobre el rumbo vital que exigen ser atendidos. No hace falta resolverlos en el acto, sino darles espacio de reflexión. Ascendente: La comunicación se tiñe de una sensibilidad especial. La perspectiva se desplaza del terreno estrictamente racional hacia la intuición, permitiendo comprender finalmente una situación que resultaba confusa.

Acuario

Sol: Aporta una energía sensible ideal para procesar transiciones vitales y duelos que aún dejan huella en el inconsciente.

Aporta una energía sensible ideal para procesar transiciones vitales y duelos que aún dejan huella en el inconsciente. Ascendente: Con una vibración de entrega, se activa la zona de los finales. Tras dos años de desarrollo, se vuelve evidente qué proceso o etapa llega formalmente a su conclusión.

Piscis

Sol: Promueve una limpieza emocional profunda, especialmente en lo relativo a la familia y la pareja. Pone de manifiesto la necesidad imperiosa de abandonar patrones de conducta nocivos para uno mismo y para el entorno.

Promueve una limpieza emocional profunda, especialmente en lo relativo a la familia y la pareja. Pone de manifiesto la necesidad imperiosa de abandonar patrones de conducta nocivos para uno mismo y para el entorno. Ascendente: Marca un punto de quiebre en la forma de abordar una situación sensible. Se recomienda revisar el punto de partida de hace dos años en comparación con la posición actual; muchos de los cierres se dan a nivel inconsciente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.